شوف دلوقتي حلقات الكرتون المتنوعة .. تردد قناة توم وجيري نايل سات الجديد 2024 تنزيل القناة بجودة عالية

نال تردد قناة توم وجيري نايل سات الجديد 2024 شهرة واسعة خلال الآونة الماضية لذلك تزايد البحث عنها على كافة الأقمار الصناعية حيث تعتبر هذه القناة من أهم القنوات التي تعرض العديد من أفلام الكرتون المخصصة للأطفال حيث استطاعت القناة تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي، مما جعلها وجهة مفضلة لدى العديد من الطلاب والأسر.

تردد قناة توم وجيري نايل سات الجديد 2024

تم الإعلان عن تحديث تردد قناة توم وجيري نايل سات الجديد 2024عبر الأقمار الصناعية عبر صفحات الفيس بوك الرسمية عبر الآتي، ويكون على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

جودة القناة: SD

وأما ترددها على القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

جودة القناة: SD

خطوات تنزيل تردد قناة توم وجيري نايل سات الجديد 2024

يمكن استقبال تردد قناة توم وجيري نايل سات الجديد 2024 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

اضغط على زر “القائمة” في جهاز الريموت.

اختر خيار “البحث عن القنوات” من القائمة.

حدد خيار “البحث اليدوي”.

أدخل التردد الذي ذكرناه سابقًا في الخانة المخصصة.

اضغط على زر “موافق”.

انتظر حتى يتم العثور على القناة.

اضغط على كلمة “حفظ”.

باتباع هذه الخطوات، ستتمكن من ضبط قناة توم وجيري بسهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك، حيث أنها تعد من أفضل وأرقى القنوات الفضائية التي تم إطلاقها في الفتره الاخيره عبر القمر الصناعي نايل سات، والتي تقدم محتوى متنوع ومميز على مدار اليوم بدون أي توقف حيث أنها قناة مجانية تعرض أفلام الكرتون وكذلك حلقات المسلسلات الكرتونيه بشكل مجاني بلا انقطاع.