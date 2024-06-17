” تش تش وقت الدوش 🛀” استقبل تردد قناة كراميش للأطفال Karameesh Tv على جميع الأقمار الصناعيه نايل سات وعرب سات

تحظى قناة كراميش بشعبية كبيرة في الوطن العربي حيث يعشقها الصغار بسبب محتواها المتميز لذا تبحث العديد من الأمهات عن تردد قناة كراميش الجديد 2024، تقدم قناة كراميش محتوى هادف ومتنوع ترفيهي وتعليمي وديني وأخلاقي لذا يعشقها الأطفال بمختلف الأعمار، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم اجدد تردد لقناة كراميش.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

تقدم قناة كراميش باقة مميزة من الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال بالإضافة إلى برنامج تساعد الأطفال على التعلم بطريقة مبسطة وسهلة، قناة كراميش تبث محتواها على مدار 24 ساعة كاملة مجاني وبدون رسوم اشتراك وبجودة مشاهدة عالية لذا يتم تغيير التردد من وقت إلى آخر لضمان جودة الصورة، تذاع قناة كراميش على العديد من الأقمار الصناعية، سنقدم لكم في الفقرات التالية تردد قناة كراميش.

تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات

يمكن لعشاق قناة كراميش استقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد هو: 11430.

مستوى الاستقطاب: رأسي.

معامل تصويب الخطأ: 3/4.

مستوى الترميز: 27500.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة كراميش 2024 على العرب سات

يمكن مشاهدة كل ما يذاع على قناة كراميش على مدار اليوم بدون تشويش فقط عبر التردد التالي:

التردد هو: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/7.

مستوى الاستقطاب: عمودي.

جودة المشاهدة: HD.

أغاني قناة كراميش الجديدة

تقدم قناة كراميش باقة مميزة من أغاني الأطفال من أبرز هذه الأغاني: