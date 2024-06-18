بعد إجازة عيد الأضحى 1445.. التأمينات الاجتماعية توضح حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024 بنسبة 15% وموعد الصرف القادم

يهتم الكثير من المواطنين أصحاب المعاشات بمعرفة حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024 بنسبة 15% وهل يوجد زيادة في معاشات شهر يوليو 2024، وقد تم الاستناد على قانون المعاشات والتأمينات رقم 148 الخاص بسنة 2019 وهذا حسب ما كشفته التقارير الصحفية فإنه سوف يتم توضيح موعد صرف معاش شهر يوليو أيضا وحقيقة تبكير صرفه.

التأمينات الاجتماعية توضح حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024 بنسبة 15%

الحكومة المصرية عادة ما تقوم بتطبيق زيادة في قيمة المعاشات بشكل سنوي مع بداية كل عام مالي جديد، ووفقا للمادة 35 من قانون المعاشات والتأمينات والتي تنص على أنه يجب زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، واعتبارا من شهر يوليو فإن الزيادة في قيمة المعاشات والتأمينات سوف تكون 15% كحد أقصى، وفي هذا العام الحالي فإنه لن يكون هناك أي زيادة بمعاشات يوليو وهذا بعد أن أقرت الحكومة بزيادة المعاشات ب 15% بالفعل في بداية العام الجاري تحديدا في شهر مارس وهذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين والتي تحاول الحكومة المصرية من خلالها تحسين الظروف الاقتصادية لأصحاب المعاشات.

موعد صرف معاشات يوليو 2024

أوضحت الهيئة القومية المصرية للتأمين الاجتماعي مسبقا أن موعد صرف معاش شهر يوليو 2024 لجميع المواطنين المستحقين سوف يكون في بداية كل شهر ميلادي بداية من يوم الاثنين الأول من يوليو المقبل ولكن حتى الان لن يتم إعلان أي قرار رسمي يفيد بتبكير موعد الصرف.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر في وقت سابق قرارات هامة حول زيادة المعاشات من أجل مواجهة التضخم وارتفاع الاسعار، ومن المنتظر الإعلان رسمياً مع بداية شهر يوليو 2024 هل توجد زيادات في المعاشات أم لا.