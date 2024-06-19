مبروك لأصحاب المعاشات.. زيادة المعاشات القادمة 2024 للحدين الأدنى والأقصى وخبر هام لأصحاب المعاشات في هذا الموعد 

أكدت مصادر حكومية موثوقة أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه في وقت قريب سوف يتم إصدار قرار جديد بصرف زيادة كبيرة للمواطنين أصحاب معاشات التأمينات الاجتماعية والمستفيدين منها، كما أن المصادر الحكومية المطلعة قد أشارت إلى أن تلك الزيادة بخلاف علاوة يوليو 2024 سوف يكون الهدف منها هو تحسين مستوى معيشة المواطنين المستحقين للمعاشات من أجل مساعدتهم على التصدي لزيادة تكاليف المعيشة والأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا.

زيادة المعاشات القادمة 2024

كشفت المصادر الحكومية أن تلك الزيادة الجديدة سوف يتم تطبيقها طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 والذي ينص على أن كافة التفاصيل الخاصة بالزيادة في الحد الأدنى سوف يتم الكشف عنها خلال شهر ديسمبر القادم حيث أنه سوف يتم مراجعة ورفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بصورة سنوية بحيث يتم تطبيق الزيادة الجديدة بداية من شهر يناير من كل عام، ويتم زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ولقد أشارت المصادر الحكومية أن الحد الأدنى للمعاش في الوقت الحالي 1300 جنيه بينما الحد الأقصى في الوقت الجاىي هو 10 الآف جنيه مصري.

صرف علاوة 300 جنيه

والجدير بالذكر أنه خلال سنة 2024 الحالية تم توقيع أكبر زيادات في معاشات المواطنين فقد تم صرف زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه من نهاية العام الماضي وحتى الآن، وأنه دائما ما يتم رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاش في شهر يناير 2024 وهذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية في شهر مارس السابق قد وصلت نسبة الرفع إلى 15%، ومن المترقب الكشف عن كافة التفاصيل بشأن زيادة جديدة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش في شهر ديسمبر القادم وسوف تطبق في يناير القادم.