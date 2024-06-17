مشاكسات توم وجيري.. تردد قناة توم وجيري الجديد TOM and JERRY 2024.. العيد أحلى مع مغامرات القط والفار

alaa hussein تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
مشاكسات توم وجيري.. تردد قناة توم وجيري الجديد TOM and JERRY 2024.. العيد أحلى مع مغامرات القط والفار

قناة توم وجيري تعتبر من القنوات المحببة لدى الأطفال الذين يعشقون مغامرات القط والفار فهي من القنوات الأقرب لهم والتي تناسب جميع الأعمار بما فيها الكبار، فهي قناة ممتعة ومسلية تبحث الأمهات عن ترددها بشكل مستمر حيث أن القناة تعمل على تحديث الجودة في الصورة والصوت بشكل مستمر لضمان جودة الصوت والصورة لذا سوف نتعرف معا اليوم على تردد قناة توم وجيري في السطور القادمة فتابعونا. 

تردد قناة توم جيري 2024

أن كنت من محبي الكارتون فأنك بالتأكيد تعشق كرتون توم وجيري فهو من الأفلام الكرتونية المميزة للأطفال والذي تتميز بحلقاتها المتجددة التي تعرض المشاكسة بين القط والفار ومغامراتهم معا ويأتي تردد قناة توم وجيري كالتالي: 

تردد قناة توم جيري 2024 على النايل سات

تردد قناة توم جيري 2024
تردد قناة توم جيري 2024

أن قناة توم وجيري من القنوات السهلة في تنزيلها بسبب ترددها الذي يمكن التقاط اشارة بسهولة وذلك عبر التردد على النايل سات: 

أسم القناة TOM and JERRY
القمر الصناعي نايل سات 
التردد12149
معدل الترميز27500.
الاستقطاب أفقيّ. 
معامل تصحيح الخطأ5/6

تردد قناة توم جيري 2024 على العرب سات

يوجد الكثيرين من محبين وعشاق قناة توم وجيري الذين يرغبون في تنزيل القناة والاستمتاع بها عبر التردد التالي: 

أسم القناة TOM and JERRY
القمر الصناعي عرب سات 
التردد11315
معدل الترميز27500.
الاستقطاب أفقيّ. 
معامل تصحيح الخطأ5/6
الجودةSD

كيفية ضبط قناة توم وجيري 

حتى يستمتع الأطفال بقناة توم وجيري فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية ضبط تردد القناة عبر الخطوات التالية: 

  • أولا ستقوم بالضغط على زر القائمة من الريموت كنترول. 
  • اضغط فوق الإعدادات ومنها ستقوم باختيار البحث اليدوي. 
  • اضغط على ادخال تردد قناة. 
  • ادخل البيانات الخاصة بالقناة وهي التردد، والقمر الصناعي مع معدل الترميز، الاستقطاب وغيرها. 
  • اضغط على بحث ثم اتركها عدة دقائق حتى يتم البحث عن القناة. 
  • اضغط بعد ذلك على موافق حتى يتم حفظ التحديثات الخاصة بالقناة. 
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معلومات الكاتب
alaa hussein

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