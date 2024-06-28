مشاكسات توم وجيري.. تردد قناة توم وجيري الجديد TOM and JERRY 2024.. العيد أحلى مع مغامرات القط والفار

تردد قناة توم وجيري الجديد، قناة توم وجيري تعتبر من القنوات المحببة لدى الأطفال الذين يعشقون مغامرات القط والفار فهي من القنوات الأقرب لهم والتي تناسب جميع الأعمار بما فيها الكبار، فهي قناة ممتعة ومسلية تبحث الأمهات عن ترددها بشكل مستمر حيث أن القناة تعمل على تحديث الجودة في الصورة والصوت بشكل مستمر لضمان جودة الصوت والصورة لذا سوف نتعرف معا اليوم على تردد قناة توم وجيري في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

أن كنت من محبي الكارتون فأنك بالتأكيد تعشق كرتون توم وجيري فهو من الأفلام الكرتونية المميزة للأطفال والذي تتميز بحلقاتها المتجددة التي تعرض المشاكسة بين القط والفار ومغامراتهم معا ويأتي تردد قناة توم وجيري كالتالي:

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات

أن قناة توم وجيري من القنوات السهلة في تنزيلها بسبب ترددها الذي يمكن التقاط اشارة بسهولة وذلك عبر التردد على النايل سات:

أسم القناة TOM and JERRY القمر الصناعي نايل سات التردد 12149 معدل الترميز 27500. الاستقطاب أفقيّ. معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على العرب سات

يوجد الكثيرين من محبين وعشاق قناة توم وجيري الذين يرغبون في تنزيل القناة والاستمتاع بها عبر التردد التالي:

أسم القناة TOM and JERRY القمر الصناعي عرب سات التردد 11315 معدل الترميز 27500. الاستقطاب أفقيّ. معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة SD

كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد

حتى يستمتع الأطفال بقناة توم وجيري فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية ضبط تردد القناة عبر الخطوات التالية:

أولا ستقوم بالضغط على زر القائمة من الريموت كنترول.

اضغط فوق الإعدادات ومنها ستقوم باختيار البحث اليدوي.

اضغط على ادخال تردد قناة.

ادخل البيانات الخاصة بالقناة وهي التردد، والقمر الصناعي مع معدل الترميز، الاستقطاب وغيرها.

اضغط على بحث ثم اتركها عدة دقائق حتى يتم البحث عن القناة.

اضغط بعد ذلك على موافق حتى يتم حفظ التحديثات الخاصة بالقناة.

ما الذي تعرضه قناة توم وجيري للأطفال

تقوم قناة توم وجيري بعرض محتوي مميز للأطفال وأستطاعت بهذا المحتوي أن تجذب انتباه الكبار والصغار لها حيث تقوم القناة بعرض محتوي متنيز ومختلف ومنها: