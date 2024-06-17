أقوى الاناشيد الجديدة للاطفال .. تردد قناة طيور الجنة الجديد نايل سات 2024 طيور بيبي عالمي الاحلى

تردد قناة طيور الجنة الجديد نايل سات 2024 من أهم ما يتم البحث عنه، إذ تعد إحدى أفضل القنوات الفضائية المخصصة للأطفال حيث انطلقت قناة طيور الجنة في عام 2008، وتميزت بمحتواها الترفيهي الجذاب الذي يساعد على تسلية الأطفال في أوقات الفراغ، مما جعلها تحظى بإعجاب كبير من قبلهم، وقد نجحت القناة في بناء قاعدة جماهيرية واسعة بفضل تقديمها لمحتوى متميز على مدار اليوم، ما جذب العديد من المشاهدين، بناءً على ذلك، سنعرض لكم من خلال موقعنا التردد الجديد لهذه القناة حتى يتمكن أطفالكم من الاستمتاع ببرامجها الممتعة والمفيدة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد نايل سات 2024

يمكننا التعرف على تفاصيل تردد قناة طيور الجنة الجديد نايل سات 2024 من خلال المعلومات التالية:

1- القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11274

معامل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

2- القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11310

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

من خلال ضبط جهاز الاستقبال الخاص بكم على هذه الترددات، ستتمكنون من متابعة قناة طيور الجنة والاستمتاع بمحتواها الترفيهي المميز الذي يحظى بإعجاب الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

وبعد أن أوضحنا تردد قناة طيور الجنة الجديد نايل سات 2024، ينبغي أن ننتقل إلى مميزات تلك القناة، وهي: