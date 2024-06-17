اشتري اجمد هاتف في مصر.. مميزات هاتف Huawei Pura 70 Pro Plus  وكاميرا عاليه الجوده 

في عالم التقنية السريع التطور تواصل شركة Xiaomi فرض سيطرتها وإبهار المستخدمين بإصداراتها المتميزة أحد هذه الإصدارات هو هاتف Xiaomi Poco F6، الذي يمثل قفزة نوعية في مجال الهواتف الذكية حيث يجمع هذا الهاتف بين الأداء القوي التصميم الأنيق والسعر المعقول مما يجعله خيارا مثاليا لمجموعة واسعة من المستخدمين حيث أن هذه الميزات تجعل Poco F6 أكثر من مجرد هاتف ذكي فهو أداة قوية تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة سواء كانت في مجال الألعاب التصوير الفوتوغرافي، أو حتى الاستخدام اليومي المكثف.

مميزات هاتف Xiaomi Poco F6

هاتف Xiaomi Poco F6 يأتي بالعديد من المميزات التي تجعله واحدا من أبرز الهواتف الذكية في فئته دعونا نستعرض أبرز هذه الميزات:

شاشة متطورة AMOLED

يصل حجم الشاشه الى 6.67 بوصة

تصل دقة الشاشة الى 2400 × 1080 بكسل (FHD+)

معدل التحديث 120 هرتز مما يوفر تجربة سلسة واستجابة سريعة أثناء التمرير والاستخدام اليومي.

الحماية زجاج Gorilla Glass الذي يوفر مقاومة للخدوش والصدمات.

المعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، واحد من أقوى المعالجات في السوق مما يضمن أداء ممتازا وسرعة فائقة في تشغيل التطبيقات والألعاب.

معالج الرسوميات Adreno 730 حيث يضمن تجربة ألعاب سلسلة ومرئيات غنية بالتفاصيل.

الذاكرة العشوائية تصل إلى RAM 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مما يوفر سلاسة في تشغيل التطبيقات المتعددة والتنقل بينها.

الذاكرة الداخلية للهاتف 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت مساحة واسعة لتخزين التطبيقات والملفات الشخصية.

تصل سعة البطارية إلى 5000 مللي أمبير تضمن استخدام طويل دون الحاجة إلى شحن متكرر.

عيوب هاتف Xiaomi Poco F6

على الرغم من أن هاتف Xiaomi Poco F6 يأتي بمواصفات متميزة ومجموعة من الميزات الرائعة إلا أنه قد يكون هناك بعض العيوب التي يجب على المستخدمين أخذها في الاعتبار: