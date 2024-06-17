الان nataegna.net نتائج الثالث متوسط 2024 البصره وكل المحافظات من وزارة التربية العراقية ونتائجنا

نتائج الثالث متوسط 2024 البصره يترقب موعد الاعلان عنها آلاف الطلاب وذويهم، حيث يبحثون بشكل مستمر عن النتيجة من أجل الاستعلام عنها، وقد انتهى الطلاب من أداء هذه الامتحانات في كل المحافظات العراقية منذ أيام قليلة، ومنذ ذلك الوقت يزداد بحثهم من أجل الاطمئنان على مستواهم ونجاحهم، وتقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بتوفير خدمة الاستعلام عن نتيجة الطلاب عبر موقعها الرسمي أو من خلال منصة نتائجنا، نوضح المزيد من التفاصيل فيما يلي.

نتائج الثالث متوسط 2024 البصره

ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 البصره وكل المحافظات يكون في غضون أيام قليلة، حيث أكد السيد وزير التربية والتعليم بالعراق سيادة الدكتور/ ابراهيم الجبوري على شكره وتقديره لكل العاملين في الوزارة التعليمية، وذلك بسبب اهتمامهم البالغ أن يتم الإعلان عن النتيجة في أقرب وقت وأن تتم عملية التصحيح بأعلى مستوى من الدقة.

وقد استمرت مدة الاختبارات حوالي 16 يوم في كل المحافظات العراقية ولم يتم تدوين أي شكاوي من الطلاب كما تم الحرص على تجهيز كل الوسائل لراحة الطلاب من قبل السادة العاملين بالوزارة، وتتم حاليًا أعمال التصحيح داخل اللجان المتخصصة، وبمجرد أن يتم اعتماد النتيجة سيتم توفيرها عن طريق موقع نتائجنا الوزاري.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 البصره وكل المحافظات يتم في غضون دقائق قليلة، من خلال منصة نتائجنا واتباع هذه الخطوات البسيطة: