كشوف الوجبة السابعة pdf .. رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 استعلم عبر منصة مظلتي

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 يزداد بحث المواطنين عنه، وخاصة مع اقتراب موعد صرف الدفعة الأخيرة لهذا البرنامج، حيث يتم تقديم مبالغ مالية للمواطنين أصحاب الدخل المحدود والذين تتوافر بهم بعض الشروط لاستحقاق هذه المساعدات، ونوافيكم بالمزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع في الفقرات القادمة.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يزداد بحث المواطنين في هذه الساعات عن رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، وذلك من أجل الاستعلام عن الأشخاص المستفيدين من الوجبة الجديدة حيث ستعلن عنهم وزارة العمل العراقية، ويمكن الاستعلام بشكل بسيط وسهل عن طريق منصة مظلتي الالكترونية، واتباع هذه الخطوات البسيطة:

قم بالذهاب الى منصة مظلتي الرسمية.

بعدها قم بتحديد الخدمات الالكترونية.

سجل كل البيانات المطلوبة في الحقول الخاصة بها.

تاكل من صحة جميع البيانات.

ثم اكتب رمز التحقق المرئي.

وحدد المحافظة التابع لها المتقدم.

وبعد الانتهاء انقر على كلمة الاستعلام.

انتظر ثواني حتى تظهر الكشوف بصيغة pdf.

قم بالنقر على زر تنزيل وافتح الملف.

ثم ابحث بداخله عن الاسم.

من هم المشمولين بالرعاية الاجتماعية؟

بعد ان وضحنا رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 وخطوات الاستعلام عن المستفيدين من دعم البرنامج، يجب أن يشير الى أن هذا البرنامج قدمته وزارة العمل العراقية من أجل توفير دعم مادي للفئات التي تواجه مشاكل اقتصادية وأصحاب الدخل المحدود، حتى تساعد على تحسين ظروف معيشتهم وتمكنهم من العيش بشكل كريم، ومن أهم الفئات التي يتم تقديم دعم هذا البرنامج إليها ما يلي: