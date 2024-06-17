الان spa.gov.iq/umbrella موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf 2024 من وزارة العمل العراقية

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf يبحث عنه ملايين المواطنين في العراق، حتى يتمكنوا من التعرف على المستفيدين من المبالغ المالية المشروطة التي يوفرها هذا البرنامج من أجل تقديم المساعدات لمحدودي الدخل الذين تتوفر عليهم بعض الشروط، وفي السطور التالية نعرفكم على رابط هذا الموقع وعلى الشروط اللازم توافرها من أجل الاستفادة من الدعم النقدي لهذا البرنامج.

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

تقوم وزارة العمل العراقية بالاعلان عن رابط موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf، حتى تسهل على المواطنين عملية الاستعلام عن الأسماء الجديدة المستفيدة من دفعات هذا البرنامج، ونوضح الرابط والخطوات في السطور التالية:

قم بالذهاب الى منصة مظلتي الرسمية.

بعدها اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

حدد المقبولين بالرعاية الاجتماعية.

اكتب رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

حدد المحافظة التابع لها المتقدم.

قم بكتابة كل البيانات المطلوبة في الخانات الخاصة بها.

بعد ذلك اضغط على زر الاستعلام.

ثم قم بتنزيل الملف وابحث بداخله عن اسم المتقدم.

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

بعد أن قمنا بتوضيح موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf والخطوات اللازم اتباعها للتعرف على مستحقي دعم البرنامج، يجب أن نوضح أن الحكومة العراقية قامت بتحديد بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها جميع المتقدمين الراغبين في الاستفادة من دعم البرنامج، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: