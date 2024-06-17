رسميا pdf لينك استخراج نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 نتائجنا بالرقم الامتحاني والاسم محافظات العراق

نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 نتائجنا تحرص وزارة التربية والتعليم بالعراق على الإعلان عنها في كل المحافظات في أقرب وقت ممكن، وسيتم توفيرها من خلال منصة نتائجنا أو موقع الوزارة الرسمي، حتى يتمكن الطلاب من البحث عنها عن طريق رقم الجلوس أو الاسم وقد انتهى الطلاب من هذه الاختبارات في يوم الأربعاء الماضي الموافق 5 يونيو،وسنوافيكم بأهم التفاصيل عن هذا الموضوع وعن رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة في هذا التقرير.

نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 نتائجنا

بخصوص نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 نتائجنا قامت وزارة التربية العراقية بنشر بيان رسمي لها على صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، توضح في هذا البيان موعد إعلان النتيجة لكل المحافظات وخطوات الاستعلام عنها، حيث أوضحت أنه في الوقت الحالي يتبقى القليل على الانتهاء من أعمال التصحيح وسيتم توفير النتيجة في غضون القليل من الأيام، كما حددت المواقع الرسمية التي تم تخصيصها لتقديم خدمة الاستعلام عن النتيجة للطلاب وهي موقع الوزارة الرسمي وموقع نتائجنا.

حيث سيتمكن جميع الطلاب وأولياء أمورهم من الاستعلام عن نتيجتهم عن طريق البحث بالاسم او الرقم الامتحاني عبر هذه المنصات الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة، وذلك بمجرد أن تعلن اللجان عن انتهاء أعمال التصحيح واعتماد النتيجة من سيادة الوزير.

رابط الثالث متوسط دور اول 2024

وقد اوضحت الوزارة انه بامكان الطالب وولي أمره الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 نتائجنا في كل المحافظات، من خلال اتباع هذه الخطوات: