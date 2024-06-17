استعلم الان عبر لينك اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 في العراق عبر منصة مظلتي الرسمية

لينك اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 من أهم الموضوعات التي تشغل بال المواطنين في هذه الفترة، وذلك لأن هذا البرنامج من أبرز برامج الدعم الاجتماعي، ويقدم مساعداته لفئة عريضة من المجتمع التي تحتاج للدعم الاقتصادي والمادي من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود والفقراء من أجل توفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم على التكيف مع الاضطرابات الاقتصادية التي يعانيها العالم بأكمله، ونوافيكم بالمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في السطور التالية.

لينك اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

تحرص وزارة العمل العراقية على توفير لينك اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، حتى تقوم بتسهيل الاستعلام عن المستفيدين من دعم البرنامج للمواطنين في كل المحافظات العراقية، ويمكن تحميل كشوف المستفيدين من وجبات البرنامج عن طريق اتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب الى منصة مظلتي الالكترونية

سجل الدخول ثم قم بكتابة رمز التحقق المرئي.

بعد ذلك اضغط على المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

حدد المحافظة التابع لها صاحب الطلب.

سجل جميع البيانات اللازمة في الخانات الخاصة بها.

في النهاية انقر على زر البحث.

انتظر لحظات حتى تظهر الكشوف قم بتحميلها وابحث بداخله عن اسم المتقدم.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق

بعد أن وضحنا لينك اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، يجب التنبيه إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق قامت بتحديد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين حتى يتمكنوا من الاستفادة منه دعم ومساعدات هذا البرنامج، ومن أهم الشروط ما يلي: