رسمياا. مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك لكافة الموظفين.. اعرف التفاصيل

يبحث الكثير من الموظفين المصريين على جميع وسائل التواصل الاجتماعي عن تاريخ انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك، والتي قد اعلنت من جانب مجلس الوزراء المصري في الساعات القليلة الماضية، لذلك في مقال اليوم وعبر موقع البديل سوف نوفر لكم فرصة معرفة تاريخ انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك فقط تابعوا معنا.

اجازة عيد الاضحى

بالنسبة للقطاع الحكومي، سوف تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الخميس، 20 يونيو الحالي، وسوف يكون لدى موظفي القطاع الحكومي فترة إجازة تمتد لمدة 6 أيام كاملة، هذه العطلة هي عطلة رسمية مدفوعة الأجر، من المتوقع أن تستأنف أعمال الامتحانات وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الجهة المختصة، وأعلنت محافظة القاهرة عن استعدادات جاهزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وقد تأسست غرفة عمليات مركزية لضمان تقديم الخدمات بكل يسر وسهولة للمواطنين، وأشارت إلى ضرورة حضور رؤساء الأحياء ميدانيا بشكل دائم خلال أيام العيد، مع تنظيم ورديات عمل تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

عودة الموظفين للعمل

تم اختيار مجلس الوزراء المصري لإعلان إجازة عيد الأضحى لعام 2024، حيث بدأت يوم وقفة عرفات يوم السبت الموافق 15 يونيو، في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمصارف، ومن المقرر أن تستمر إجازة عيد الأضحى حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024، بعدها سوف يعاود الموظفون العمل اعتبارا من يوم الأحد التالي الموافق 23 يونيو 2024.