اجعل أولادك يمرحون مع اجمل أغاني العيد وحمل الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي على الريسيفر

تم إطلاق قناة طيور الجنة بيبي للأطفال، لتلبية احتياجات الصغار من البرامج التعليمية والترفيهية المناسبة لهم، تعتبر هذه القناة الجديدة وجهة مميزة للأطفال الصغار للاستمتاع بمحتوى مفيد ومسلي يساهم في تنمية قدراتهم العقلية والإبداعية، هذه القناة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تهدف إلى تعزيز مهارات الأطفال وتنمية مواهبهم بطريقة تفاعلية ومسلية. كما تسعى القناة إلى توفير بيئة آمنة للأطفال للاستمتاع بالمحتوى دون أي مخاطر.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

يمكنك متابعة قناة طيور الجنية بيبي على الأقمار الصناعية، يتوفر تردد قناة طيور الجنة بيبي على أكثر من قمر صناعي، حيث يمكنك ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال بإضافة تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على العرب سات

كما يمكنك ضبط تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات من خلال إضافة إلى جهاز الاستقبال التردد التالي:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة ضبط قناة طيور الجنة بيبي

تضبط قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية:

من جهاز التحكم اضغط على زر القائمة. ومن ثم اختر البط اليدوي. اضغط إضافة ترددات. اضف التردد السابق حسب نوع القمر. اضغط بحث. انتظر قليلا وسيتم تحميل القناة. اضغط حفظ واخرج من قائمة الإعدادات.

بفضل توجهها الاجتماعي والتربوي، تعد قناة طيور الجنة بيبي للأطفال خياراً مثالياً لتسلية الأطفال وتعليمهم بطريقة ممتعة ومفيدة، تجذب هذه القناة الشهيرة انتباه الصغار وتحقق شعبية كبيرة بين الأسر في الشرق العربي.