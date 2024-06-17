” مليون و 100.000 دينار عراقي ” رسميا موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر حزيران 2024

ahmed masoud تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
” مليون و 100.000 دينار عراقي ” رسميا موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر حزيران 2024
" مليون و 100.000 دينار عراقي " رسميا موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر حزيران 2024

أوشك شهر يونيو على الانتهاء لذا ازدادت معدلات البحث في العراق عن موعد صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر، لذا وضحت وزارة المالية العراقية موعد صرف رواتب هذا الشهر، كذلك أتاحت رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن زيادة الرواتب وعن تاريخ صرف رواتب شهر يونيو 2024، حيث تبذل الحكومة العراقية قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة للموظفين بالعراق في ظل الوضع الاقتصادي في العراق، في السطور القادمة سنقدم لكم كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق عبر الإنترنت.

متى تصرف رواتب الموظفين لهذا الشهر في العراق 2024؟

على الرغم أن وزارة المالية العراقية حددت من قبل موعد ثابت ولا يتغير لصرف رواتب الموظفين بالعراق إلا أن الموظفين بالقطاع الخاص أو العام بالعراق يبحثون عن الموعد، يتم صرف رواتب الموظفين العراقيين يوم 24 من شهر يونيو الجاري 2024، هو اليوم المحدد من كل شهر ميلادي.

رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين يونيو 2024 في العراق

أتاحت وزارة المالية العراقية يمكن من خلاله الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق، فقط من خلال اتباع التعليمات التالية:

  • الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص وزارة المالية  العراقية.
  • الكبس على تبويب “الخدمات الإلكترونية”.
  • النقر فوق أيقونة “الاستعلام عن رواتب الموظفين’.
  • إضافة كافة بيانات الموظف مثل اسم المستخدم وكلمة السر.
  • الكبس على زر تسجيل الدخول، ثم إضافة رقم الهوية ودرجة الموظف.
  • أخيراً النقر على استعلام .

 رواتب الموظفين في دولة العراق 2024

تختلف رواتب الموظفين بالعراق وفق الدرجة التي عليها الموظفين، وجاءت رواتب الموظفين بالعراق على النحو التالي:

  • 1100000 دينار عراقي هي قيمة راتب الموظف العراقي على الدرجة الأولى.
  • بينما يحصل موظفو الدرجة الثامنة على 819000 دينار.
  •  727 ألف دينار هي قيمة رواتب
  • فيما يحصل موظفو الدرجة العاشرة على 650 ألف دينار عراقي.
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ahmed masoud

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