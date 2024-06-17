جاءت إجازة الغدير داخل العراق مما تسببت في إيقاف امتحانات الصف السادس الإعدادي والتي من المقرر أن يتم استئنافها مرة أخرى بعد العطلة لذلك قامت الجهات التعليمية المسؤولة بالإعلان عن جدول امتحانات السادس اعدادي 2024 الجديد، والصف السادس الإعدادي يعد من المراحل التعليمية المهمة التي حازت على اهتمام كبير من قبل الجهات المسؤولة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

جدول امتحانات السادس اعدادي 2024 الجديد

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم بدء امتحانات الصف السادس الإعدادي بداية من يوم الأحد الموافق 23 من يونيو وذلك لجميع الشعب وسوف يكون الجدول كالتالي:

امتحان مادة الرياضيات والمحاسبة الفندقية وذلك يوم الإثنين الموافق 24 من يونيو.

امتحان الإدارة المالية ومحاسبة شركات وفن التفصيل والخياطة وتقنيات الديكور وتربية الدواجن وإدارة السفر والحجز الإلكتروني والتغذية وذلك يوم الخميس الموافق 27 من يونيو.

امتحان إدارة الموارد البشرية ومحاسبة تكاليف والتغذية وإخراج وإظهار ووقاية المزروعات والإرشاد السياحي وفن الضيافة وإنتاج الأطعمة وهذا يوم الأحد الموافق 30 من يونيو.

اختبار ادارة الانتاج والعمليات ومحاسبة المنشآت المالية وتربية الطفل والعلاقات الأسرية وصناعة الأساس وإنتاج الفاكهة والتخطيط السياحي والتدريب الفندقي وفن الأطعمة وهذا يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو.

اختبار مادة الاقتصاد ومكملات الديكور وصناعة الألبان والسياحة المستدامة والمكتب الأمامي وإنتاج الأطعمة وهذا يوم الخميس الموافق 4 يوليو.

موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي

يجب العلم أن الصف السادس الإعدادي مازال في فترة الامتحانات والتي سوف يتم استئنافها بعد عطلة الغدير التي سوف تبدأ من يوم الثلاثاء 25 يونيو وتنتهي يوم الأربعاء، وبعد أن يتم الانتهاء من الامتحانات سوف يتم البدء على الفور في عمليات التصحيح.