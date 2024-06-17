موعد نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في عموم المحافظات العراقية موقع وزارة التربية

في العديد من المحافظات العراقية، تبقى أيام قليلة فقط على نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024، أعلنت وزارة التربية عن بدء مراحل مراجعة الاختبارات والتصحيح الدقيق، تهدف هذه العملية إلى رصد درجات الطلاب والإعلان عنها رسمياً، يعتبر الصف الثالث المتوسط من أهم المراحل الدراسية، حيث ينتظر الطلاب بفارغ الصبر نتائجهم ليتمكنوا من التحضير للمرحلة الدراسية المقبلة، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة متابعة النتيجة والاستعلام عن النتيجة بمجرد ظهورها عبر موقع الوزارة وموقع نتائجنا.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

في أجواء من الترقب والحماس، يتوجه أولياء الأمور والطلاب في العراق نحو معرفة نتائج الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2024، ويرجع هذا الاهتمام الكبير إلى قرب إعلان النتائج، حيث من المتوقع إعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بارتفاع معدلات النجاح في العام الدراسي 2023/2024.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول موقع الوزارة

تمكنت وزارة التربية العراقية من توفير مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية للطلاب لتسهيل الاستفادة منها، ولمن يرغب في الاطلاع على نتائج الثالث المتوسط العراقي الدور الأول لعام 2024 عبر موقع الوزارة لجميع محافظات العراق، يمكنه اتباع الخطوات الإلكترونية التالية.

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية. تسجيل الدخول. النقر على الخدمات. اختيار خدمة النتائج. تحديد المرحلة الدراسية. اختيار المحافظة التي يقيم فيها الطالب. إدراج اسم الطالب. كتابة الرقم الامتحاني للطالب. النقر على زر البحث.

ستتم إعادة رفع كشوفات نتائج الامتحانات الفصلية لطلاب المرحلة المتوسطة في العراق، الدور الأول.