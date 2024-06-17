الفار أدب القط وعلم عليه: تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية وأبرز البرامج الكرتونية المقدمة

تُعتبر قناة توم وجيري واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى كرتوني مميز للأطفال، حيث نجحت في جذب اهتمام ومتابعة العديد من الأطفال والأسر في الوطن العربي، كما تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج والمسلسلات الكرتونية الشهيرة التي حققت نجاحًا كبيرًا، مما جعلها من القنوات الفضائية المفضلة لدى الأطفال، في هذا المقال سنستعرض تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى البرامج الكرتونية الأخرى التي تقدمها القناة والتي نالت إعجاب ملايين الأطفال.

تردد قناة توم وجيري على مختلف الأقمار الصناعية

تردد قناة توم وجيري على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12149

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: SD

تعرف على تردد لقناة توم وجيري على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11315

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: SD

أبرز البرامج والمسلسلات الكرتونية على قناة توم وجيري

توم وجيري: المسلسل الكرتوني الشهير الذي يتابع مغامرات القط توم والفأر جيري، والذي يُعتبر من أكثر الأعمال الكرتونية مشاهدة.

موضوعات قد تهمك:

عالم أطفال يجنن ومتعة بلا حدود.. لما تنزل تردد قناة MPC3 للأطفال الجديد 2024.

يلا مستني إيه شوف ماشا والدب عملوا إيه في العيد!! نزل تردد قناة كراميش الجديد 2024.

تردد قناة وناسة Wanasah الجديد الوجهة المثالية للأطفال والعائلة والمحتوى الترفيهي والتعليمي.

“ليس مجرد إسفنجة أنه البوب سبونج” يلا مستني إيه نزل حالا تردد قناة سبونج بوب الجديد 2024.

“توم وجيري وقصة 100 سنة مقالب” هتعرف كل التفاصيل مع تردد قناة توم وجيري الجديد لعام 2024 بأعلى جودة