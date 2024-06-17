“شغلها لأولادك في العيد” تردد قناة كراميش الجديد ٢٠٢٤ Karameesh نايل سات وعربسات أخر تحديث وبأعلى جودة HD

تردد قناة كراميش الجديد ٢٠٢٤ على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات؛ فقناة كراميش حظيت على مكانة كبيرة في البيوت بسبب ما تقدمه من برامج مفيدة للأطفال فتعلمهم العديد من المهارات والمبادئ والقيم والسلوكيات الإيجابية، تتخذ القناة الأغاني كطريقة لتعليم الأطفال وهذا يسهل ويبسط المعلومة للطفل وتجعله يتذكرها ولا ينساها كما تقدم له العديد من المعلومات المفيدة والأخلاق الحميدة.

تردد قناة كراميش الجديد ٢٠٢٤

تقدم تردد قناة كراميش الجديد ٢٠٢٤ برامج جميلة جدًا فتعلم الأطفال الحروف وأسماء الحيوانات والأرقام والحروف والألوان، بالإضافة إلى قصص الأنبياء والبرامج الدينية الأخرى التي تقدمها القناة، هذا علاوة على الكارتون، غيرت القناة ترددها في الفترة الأخيرة والتردد الأخير للقناة على القمر الصناعي النايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كراميش الجديد على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

برامج قناة كراميش

هذه القناة من أجمل قنوات الأطفال لأنها تقدم برامج تعليمية، وبرامج الترفيهية، برامج الدينية وذلك من خلال الأغاني البسيطة والرسومات المتحركة التي تجذب انتباه الأطفال وتبسط من التعلم والاستيعاب، وفيما يلي البرامج المختلفة التي تقدم على قناة كراميش:

برامج ترفيهية مفيدة

كراميش بيبي.

كراميش شو.

كراميش سبايدر مان.

كراميش توم وجيري “لكن في هذا الكارتون مشاهد عنيفة ومقالب قد يجربها الطفل مع أخواته وأصحابه لأنه ما زال لا يستطيع أن يميز أن هذا كارتون وليس حقيقة”.

برامج تعليمية مفيدة

تعليم الحيوانات.

تعليم الألوان.

تعليم الأرقام.

تعليم الحروف.

برامج دينية مفيدة