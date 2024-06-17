هتكسب 1000000 دولار || طريقة جديدة لتسجيل رقمك 📲 في مسابقة الحلم 2024 لكي يتصل بك مصطفى الأغا

يعد الاشتراك في مسابقة الحلم من أبرز الفرص المتوفرة لأكبر عدد من الأشخاص وذلك من أجل تحقيق امنياتهم في مجالات متنوعة، يتم الاشتراك في المسابقة من من خلال التلفاز عبر قناة ام بي سي الأولى أو عبر الإنترنت، تقدم المسابقة جوائز عديدة تصل الجائزة الكبرى إلى 1000000$ أو السحب على كيلو ذهب يمكن لأي مواطن عربي الاشتراك بكل سهولة اشترك الآن رسالة واحدة هتغير حياتك، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وشروط الاشتراك في المسابقة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

الاشتراك في مسابقة الحلم غير معقد على الإطلاق فقط كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بتحديد الرقم المخصص لبلدك.

انتقل إلى تطبيق الرسائل النصية على جوالك واكتب رسالة نصية مشتملة على كلمة “حلم” أو “Dream” ثم أرسلها إلى الرقم المرادف لبلدك.

ستصلك رسالة نصية على هاتفك تؤكد اشتراكك بالمسابقة.

بعد ذلك سيتم إرسال رسالة إلى هاتفك مشتملة على سؤال ينبغي على المشترك الإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح.

ثم قم بمتابعة حلقات برنامج الحلم عبر قناة mbc1 لمشاهدة السحب حيث يتم الإتصال بالرقم الذي تم اختياره وفي حالة عدم الرد يتم اختيار رقم آخر ويحظى هو بالفوز.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكنك الآن تحقيق حلمك فقط من خلال الإتصال بالرقم المخصص لبلدك من بين هذه الأرقام التالية:

للمقيمين في دولة البحرين الإتصال على 94000.

عمان رقم الاشتراك في مسابقة الحلم على رقم 90434.

لتحقيق حلمك من مصر اتصل على هذا الرقم 98880.

للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الاتصال عبر الرقم 6070.

الإشتراك من دولة الكويت الاتصال عبر رقم 4141.

سكان المملكة العربية السعودية يمكنهم الاشتراك على 650444.

2770 هو رقم الاشتراك للمقيمين في دولة العراق.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

إذا كنت ترغب في الاشتراك في مسابقة الحلم يجب أن تتوفر بك هذه الشروط لكي تحظى بفرصة الفوز بالجائزة، وهذه الشروط تتلخص في: