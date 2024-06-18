ميزات وتحديثات جديدة.. ميتا تضيف تحديثات جديدة لمكالمات الفيديو على الواتساب

أصدرت الشركة المطورة لمنصة المراسلات الفورية واتساب عدة تحديثات لدعم مكالمات الفيديو عبر التطبيق، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم ومنافسة تطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى، مثل زوم وفيس تايم وجوجل ميت وغيرها، زفي هذا المقال سوف نسرد لكم التحديثات الجديدة التي تمت إضافتها إلى تطبيق الواتساب ومميزات كل منها.

تحديث الواتساب الجديد من شركة ميتا

قام تطبيق الواتساب بإصدار تحديث لخدمة الرسائل الفورية في بداية هذا الشهر، في سياق جهوده لحماية الخصوصية أثناء استخدام الرسائل الذاتية الاختفاء، فقد أضاف “واتساب” في العام الماضي ميزة الرسائل التي تختفي تلقائيا والتي تسمح بحذف الرسائل بعد فترة زمنية، لكن إذا كان المستخدم يستخدم خدمة الحفظ التلقائي مثل الحفظ التلقائي للصور والفيديوهات.

تظل وسائط الرسائل موجودة في التطبيق. إذ يمثل هذا انتهاكا للخصوصية، لذلك قررت “واتساب” إجراء تعديل، ومن الآن فصاعدا، قرر تطبيق التواصل الفوري، الذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص، كما يوجد تحديث في إيقاف خاصية “رؤية الوسائط” أو “media visibility” في الدردشات التي تختفي تلقائيا.

جدير بالذكر أن شركة ميتا قامت بإضافة تحديث جديد على هواتف آيفون، حيث قام واتساب بإلغاء تفعيل خيار “الحفظ التلقائي في معرض الكاميرا” للرسائل من نفس النوع، وهذا يعني أن الصور ومقاطع الفيديو والوسائط الأخرى لن تحفظ تلقائيا في تطبيق الكاميرا على الهاتف.

تحديثات مكالمات الفيديو على الواتساب

تم إدخال عدة تحديثات على مكالمات الفيديو في تطبيق الواتساب لتعزيز تجربة المستخدمين والتي تتضمن الآتي: