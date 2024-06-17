مختصر وواضح || طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن 1445 .. وزارة الموارد البشرية السعودية

برنامج حساب المواطن يعد من أهم وأبرز برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين والأسر المحتاجة بهدف توفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية وتحسين مستوى المعيشة، وذلك بعد توافر مجموعة من الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية لضمان وصول الدعم لمستحقيه كما أتاحت الوزارة التسجيل في البرنامج بشكل إلكتروني بهدف التسهيل والتيسير على المواطنين.
شروط التسجيل في حساب المواطن 1445
أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة السعودية عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم حساب المواطن وجاءت الشروط على النحو التالي:
- أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
- أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في المملكة السعودية.
- لا يكون المتقدم مقيم في دار الإيواء أو الرعاية.
- أن لا يكون لدى المتقدم عقار مسجل بإسمه أو ممتلكات ذات أصول عالية.
- أن لا يزيد راتب المتقدم الشهري عن 20 ألف ريال والحد المانع للدعم.
خطوات التسجيل في دعم حساب المواطن
أتاحت الوزارة التسجيل في برنامج حساب المواطن بشكل إلكتروني عبر موقع حساب المواطن وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- في بداية الأمر قم بالدخول على موقع حساب المواطن الرسمي.
- اضغط على كلمة حساب جديد.
- بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل رقم الهاتف والهوية وتاريخ الميلاد.
- اضغط على تسجيل الدخول ستصلك رسالة نصية بها كلمة السر المؤقتة.
- قم بتغيير كلمة السر.
- أدخل البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.
- قم بتوضيح البيانات مثل العنوان والحساب البنكي وعدد التابعين.
- بعد ذلك قم إرفاق الوثائق والأوراق المطلوبة ويجب التأكد من صحتها.
- اضغط على تقديم الطلب.
- بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والرد عليه سواء بقبوله أو رفضه.