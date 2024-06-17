مختصر وواضح || طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن 1445 .. وزارة الموارد البشرية السعودية

برنامج حساب المواطن يعد من أهم وأبرز برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين والأسر المحتاجة بهدف توفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية وتحسين مستوى المعيشة، وذلك بعد توافر مجموعة من الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية لضمان وصول الدعم لمستحقيه كما أتاحت الوزارة التسجيل في البرنامج بشكل إلكتروني بهدف التسهيل والتيسير على المواطنين.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1445

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة السعودية عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم حساب المواطن وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في المملكة السعودية.

لا يكون المتقدم مقيم في دار الإيواء أو الرعاية.

أن لا يكون لدى المتقدم عقار مسجل بإسمه أو ممتلكات ذات أصول عالية.

أن لا يزيد راتب المتقدم الشهري عن 20 ألف ريال والحد المانع للدعم.

خطوات التسجيل في دعم حساب المواطن

أتاحت الوزارة التسجيل في برنامج حساب المواطن بشكل إلكتروني عبر موقع حساب المواطن وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: