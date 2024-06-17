المليونير الأخضر ساعات قليلة تفصلنا عن سحب المليون دولار: الآن قد تكون فرصتك لتحقيق حلمك مع مسابقة الحلم 2024!

عقب اعلان مسابقة الحلم 2024 على قناة إم بي سي (MBC) منذ فترة بسيطة أنه سيتم خلال أيام السحب على فائز جديد بالمليون دولار، وذلك خلال عيد الأضحى المبارك، حيث تعد المسابقة واحدة من أبرز وأهم المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، إن لم تكن الأهم على الإطلاق، تأتي هذه المسابقة بقيادة الإعلامي الشهير مصطفى الأغا، وتقدم جوائز مالية ضخمة تُقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 3.5 مليون دولار سنويًا، تشمل هذه الجوائز جائزة أسبوعية بقيمة 5000 دولار، وجائزة شهرية تُمنح 12 مرة في العام بقيمة 100 ألف دولار، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي تُقدّم في نهاية العام بقيمة مليون دولار.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

وكما سبق وأن ذكرنا فإنه سيتم يوم الخميس القادم الإعلان عن فائز استثنائي بجائزة المليون دولار، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وبخلاف الجوائز العادية والشهرية والسنوية المقدمة من خلال البرنامج.

وللاشتراك في مسابقة الحلم 2024، يمكن للراغبين من مختلف الدول العربية المشاركة بسهولة عبر إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم” أو “dream” إلى الأرقام المخصصة لكل دولة، هذه الأرقام يتم الإعلان عنها بشكل دوري خلال البث التلفزيوني للمسابقة، ما يضمن سهولة الوصول والمشاركة للجميع.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

هذا ويمكن لجميع الراغبين الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من خلال الأرقام التالية:

من جمهورية مصر العربية: جميع الشبكات على رقم 95458.

السعودية: سعر الرسالة 6.9 ريال:

STC: 858888

MOBILY: 650444

ZAIN: 755505

الإمارات:

ETISALAT: 5544

DU: 3636

تونس: جميع الشبكات – 85988

المغرب:

maroctel: 9669

INWI: 9669

الأردن:

Zain: 94099

Orange: 94099

البحرين:

ZAIN: 94000

BATELCO: 94000

STC: 94000

فلسطين:

JAWWAL: 1625

ooredoo: 6144

العراق:

ZAIN: 2770

ASIACELL: 2266

KOREK: 2180

اليمن:

Sabafon: 5222

You: 5222

Yemen Mobile: 5222

سوريا:

Syriatel: 1565

MTN: 1555

الكويت:

STC: 4141

Zain: 4141

جوائز ضخمة بانتظارك مع مسابقة الحلم

مع مسابقة الحلم، لديك الفرصة لتحقق حلمك بالفوز بجوائز مالية ضخمة، منها الجائزة الكبرى الجديدة والاستثنائية مليون دولار خلال أيام، بخلاف الجائزة الأسبوعية تبلغ 5000 دولار، بينما تُمنح جائزة شهرية بقيمة 100 ألف دولار 12 مرة في السنة، لكن الجائزة الكبرى السنوية هي الأضخم على الإطلاق، حيث تبلغ قيمتها مليون دولار، وهي الجائزة التي ينتظرها الملايين من المشتركين بفارغ الصبر.

قريبًا.. الإعلان عن الفائز بجائزة مليون دولار لعيد الأضحى 2024

لم يتبق سوى ساعات قليلة قبل أن يعلن الإعلامي مصطفى الأغا، خلال برنامج “صدى الملاعب” على قناة إم بي سي، اسم سعيد الحظ الفائز بجائزة 1000000 دولار لعيد الأضحى المبارك 2024 في مسابقة الحلم 2024، هذه الجائزة التي ينتظرها الملايين من أبناء الوطن العربي بفارغ الصبر قد تغير حياة الفائز بها رأسًا على عقب، مما يجعل الانتظار والترقب جزءًا لا يتجزأ من الحماس والإثارة.

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