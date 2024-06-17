الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول عٌموم المحافظات عبر موقع الوزارة وموقع نتائجنا

تزيد عمليات البحث يومًا تلو الآخر نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول في عموم المحافظات بالعراق وذلك لقرب ظهور نتائج الطلاب، ويعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من التوتر وينتظرون النتيجة فارغ الصبر لأن الثالث متوسط من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب وتحدد مصيره التعليمي ومن ثم مصيره المهني، وفي هذا المقال سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن النتائج.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول

لم تحدد وزارة التربية في العراق حتى الآن أي موعد لظهور نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول، ولكنها قالت بأن ظهور نتائج الطلاب سيتم الإعلان عنها بعدما ينتهي المعلمين من تصحيح الأوراق بشكل دقيق بحيث يحصل كل طالب على ما يستحقه من درجات، وبعدها سيتم انعقاد مؤتمر سيتم بثه على التلفاز ويعلن وزير التربية في العراق عن أسماء الطلاب الأوائل ونسبة النجاح هذا العام وغيرها من التفاصيل الأخرى كعدد الطلاب الذين حضروا الامتحان والذين لم يحضروا والمقارنة بين نسبة النجاح هذا العام والعام الماضي، ومن جانبه أشار المتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية أن ظهور النتائج سيكون بعد عيد الأضحى المبارك ويكون الاعلان بشكل مركزي.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 نتائجنا

بمجرد أن تعلن الوزارة على صفحتها الرسمية على ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول ستتمكن من معرفة نتيجتك من خلال الخطوات التي سنعرضها فيما يلي، كما ستتوافر النتائج في المدارس بعد ظهورها أونلاين بعدة أيام: