“موبايل رهيب فلاجشيب الغلابة”.. مميزات وسعر ومواصفات هاتف شاومي poco f6 pro

اطلع على أبرز مميزات هاتف Poco F6 Pro الجديد في الأسواق، بالإضافة إلى سعره ومواصفاته، ويعد هذا الهاتف واحد من اهم الإصدارات الجديدة التي قدمتها شركة شاومي، ويعتبر متميز بإمكانيات عالية وميزات متعددة تجعله خيار مثالي للشراء، بفضل تصميمه العصري والجذاب، واداءه الممتاز جدا في الألعاب والاستخدام اليومي المكثف وفي السطور التالية سنتعرف أكثر على هذا الهاتف الرائد.

مواصفات هاتف poco f6 pro

إليك ملخص شامل لمواصفات هاتف Poco F6 Pro وتأتي كالأتي:

يدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو.

أبعاد الهاتف: 9x75x8.2 ملم.

ووزنه 209 جرام.

دعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني إلى الجيل الخامس.

شاشة Super AMOLED بمقاس 6.67 إنش.

ودقة 3200×1440 بكسل.

مع معدل كثافة بيكسلات 526 بكسل لكل إنش.

ومعدل تحديث 120Hz.

مقاومة لطرطشة الماء البسيطة بشهادة IP54.

نظام تشغيل Android 14 مع واجهة HyperOS من Poco.

إصدارات مختلفة بذاكرة داخلية 256GB، 512GB، 1000GB، وذاكرة عشوائية بسعة 12GB أو 16GB.

معالج Snapdragon 8 Gen 2 من Qualcomm بتقنية 4 نانومتر.

كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية 50 ميجابكسل، الثانوية 8 ميجابكسل، والثالثة 2 ميجابكسل.

دعم مستشعرات التسارع، القرب، البوصلة، والجيروسكوب.

مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، مع دعم التعرف على الوجه.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

مع دعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

الألوان المتاحة هي أسود وأبيض.

مميزات شاومي بوكو f6 pro

إليك أبرز المميزات الرائعة لهاتف Poco F6 Pro:

مزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، مما يضمن أداء سريع وفعال.

الشحن السريع بقوة 120 واط.

صوت ستيريو عالي الجودة.

تمكنك من تصوير صور عالية الجودة ومقاطع فيديو بدقة 8K.

شاشة أموليد بمعدل تحديث 120Hz.

سعر الهاتف

إليكم الأسعار المحددة لهاتف Poco F6 Pro في بعض الدول: