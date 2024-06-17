الان “توزيع 50.000.000 دينار مصرف الرافدين”.. عيدية العيد للعراقيين rafidain-bank.gov.iq

يقدم مصرف الرافدين، الكثير من السلف لجميع المواطنين من مختلف الفئات سواء كانوا أصحاب مشاريع أو موظفين أو حتى متقاعدين، على أن يتم إطلاق السلف في هيئة وجبات مُعلنه من قبل المصرف، مع العلم أن قيمة السلفة تصل لـ 50 مليون دينار عراقي، يتم العمل على توزيعها أمام جميع العملاء المتقدمين والراغبين في الحصول على الدعم، وفقًا لمجموعة من الإجراءات والشروط المُعلنه من قبل المصرف.

الحصول على سلفة 50 مليون دينار عراقي

يقدم مصرف الرافدين الكثير من السلف التي تصل قيمتها إلى 50 مليون دينار عراقي، وفقًا لإجراءات سهلة وميسرة، متمثلة في الأتي:-

يمكنك الانتفال إلى أقرب فرع من فروع مصرف الرافدين.

أو أن تتوجه إلى موقع مصرف الرافدين الإلكتروني.

وعليه يتم تسجيل بيانات الدخول فيما بعد.

على أن تقوم بتحديد السلف أو نوعها التي ترغب في التقديم إليها.

ليتم القيام بتسجيل كافة المعلومات الخاصة بالحصول على السلفة.

إرفاق المستندات التي يتطلبها مصرف الرافدين.

ليتم مراجعة طلبات قبول السلف المقدمة للمواطنين والعملاء الجدد.

ما هي شروط مصرف الرافدين 50 مليون دينار؟

أما عن الشروط المعنية بطلب القبول في مصرف الرافدين التي تصل قيمتها لـ 50 مليون دينار عراقي، ما يأتي:-