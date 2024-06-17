أفرح واتبسط.. منحة جديدة من وزارة التموين لأصحاب البطاقات

أعلن المهندس حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، عن قرار رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشا، مؤكدا أن هذه الخطوة كانت ضرورية لترشيد استهلاك الخبز، وأوضح أن العمل بقواعد منظومة فارق نقاط الخبز سيستمر دون تغيير، باستثناء تعديل سعر رغيف العيش.

منظومة فارق نقاط الخبز لأصحاب البطاقات

أكد الجراحي أن حصة الفرد من أرغفة العيش البلدي المدعم وسعر الرغيف ضمن منظومة فارق نقاط الخبز ستظل كما هي، مع ثبات كافة قواعد المنظومة باستثناء رفع السعر، هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الوزارة لضمان الاستدامة المالية وترشيد الاستهلاك.

منحة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات

تستمر وزارة التموين في منح الأسرة صاحبة بطاقة التموين 10 قروش عن كل رغيف خبز يتم توفيره وترشيد استهلاكه من الحصة المخصصة للبطاقة، بناء على عدد أفرادها، هذه المنحة تأتي ضمن منظومة فارق نقاط الخبز التي تهدف إلى تشجيع الأسر على ترشيد استهلاك الخبز البلدي المدعم، واستبدال قيمة النقاط بسلع تموينية من منافذ البقالة.

كيفية معرفة قيمة نقاط الخبز؟

يمكن لكل أسرة معرفة مبلغ فارق نقاط الخبز المستحق شهريا بناء على عدد الأرغفة الموفرة من الحصة الإجمالية المخصصة لها، يتم ذلك من خلال بونات صرف الخبز التي تتسلمها الأسرة من ماكينة صرف الخبز بالمخبز البلدي بعد كل عملية صرف، حيث يمكن استبدال قيمة هذه النقاط بسلع تموينية من منفذ البقالة.

حصة بطاقة التموين من الخبز

وفقا للقرار الحكومي الجديد، فإن حصة الفرد في التموين من الخبز والسعر ستكون على النحو التالي: