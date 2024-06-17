كيفية التحقق من أسماء المستفيدين والمشمولين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق عبر منصة مظلتي

تعد معرفة أسماء المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق من أكثر الأمور التي تهم المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على الدعم، وحتى الآن لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن النتائج النهائية لأسماء المستفيدين، فيما يلي سنشرح كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين عند إعلان النتائج، بالإضافة إلى تفاصيل هامة حول البرنامج.

كيفية التحقق من أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية هو أحد أهم البرامج التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها، للاستعلام عن أسماء المستفيدين، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية:

قم بزيارة منصة مظلتي وسجل الدخول باستخدام حسابك الشخصي.

التحقق من الشروط والأحكام: تأكد من أنك تستوفي جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

النقر على خدمة الاستعلام: بعد تسجيل الدخول، اضغط على خيار “الاستعلام” الموجود على المنصة.

تعبئة نموذج الطلب: أدخل جميع البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة بدقة.

تحديد المحافظة والوجبة: اختر المحافظة التي ترغب في الاستعلام عنها وحدد الوجبة الأخيرة المعروفة بالوجبة السابعة.

الضغط على زر الاستعلام: بعد إكمال الخطوات السابقة، اضغط على زر “الاستعلام” للحصول على النتائج. ستظهر النتيجة على الشاشة فور توفرها.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب توفر عدة شروط، وهي:

الحد الأدنى للدخل: يجب أن يكون دخل الأسرة الشهري أقل من الحد الأقصى المحدد للحصول على الدعم.

العمر المناسب للرجال بين 18 و60 عامًا.

العمر المناسب للنساء بين 15 و55 عامًا.

حجم الأسرة: يجب أن تكون أسرة المتقدم مكونة من أربعة أفراد على الأقل.

أهمية برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

يعد برنامج دعم الرعاية الاجتماعية من المبادرات الحكومية الحيوية لمساعدة الأسر المحتاجة والفئات الضعيفة في المجتمع العراقي، كما يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات التي تواجه صعوبات اقتصادية، ويشمل تقديم مساعدات مالية دورية لتغطية النفقات اليومية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

الإجراءات اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إجراءات دقيقة للتحقق من استحقاق المتقدمين للدعم، تشمل:

التسجيل الإلكتروني: تقديم الطلبات عبر منصة مظلتي الإلكترونية لتسهيل الوصول إلى المعلومات وتسجيل الطلبات.

التحقق من البيانات: مراجعة صحة البيانات المقدمة عبر قواعد البيانات الحكومية لضمان استحقاق المتقدمين.

الزيارات الميدانية: في بعض الحالات، تقوم فرق من الوزارة بزيارات ميدانية للتحقق من الأوضاع المعيشية للمتقدمين.

متابعة حالة الطلب والاستعداد للدفعة المقبلة

يمكن للمتقدمين متابعة حالة طلباتهم من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، بعد تقديم الطلب يحصل المتقدم على رقم مرجعي يمكن استخدامه للتحقق من حالة الطلب ومتابعة أي تحديثات أو إشعارات تصدر عن الوزارة.

كما تنصح الوزارة جميع المتقدمين بتحضير المستندات اللازمة والتأكد من صحة البيانات المقدمة لتسريع عملية المراجعة والفرز، كما يُنصح أيضًا بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة ومنصة مظلتي للحصول على أحدث التحديثات والإعلانات المتعلقة بالدفعة المقبلة من الرعاية الاجتماعية.

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