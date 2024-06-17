بلمسة واحدة..  هتتعرف على هوية المتصل من غير أي برامج بميزة ذكية جديدة من جوجل

أطلقت شركة جوجل مجموعة من المزايا الجديدة في التحديث الأخير لنظام التشغيل أندرويد وهواتفها الذكية Pixel لشهر يونيو 2024، من أبرز هذه المزايا ميزة «Lookup» التي تتيح للمستخدمين معرفة هوية المتصلين والكشف عن الأرقام المجهولة دون الحاجة لاستخدام تطبيقات خارجية مثل «تروكولر».

خطوات استخدام ميزة «Lookup»

ميزة «Lookup» متاحة حاليا لهواتف Pixel 6 والأحدث، بالإضافة إلى هاتف Pixel Fold، يمكن للمستخدمين تفعيل واستخدام هذه الميزة باتباع الخطوات التالية:

ابدأ بفتح تطبيق المكالمات على هاتفك. ادخل إلى سجل المكالمات لرؤية جميع الأرقام التي تواصلت معها. اختر الرقم غير المعروف الذي تريد معرفة المزيد عنه. اضغط على زر «البحث» الموجود بجوار الخيارات الأخرى مثل «إضافة جهة اتصال» أو «رسالة». سيبدأ تطبيق الهاتف البحث عن الرقم على الويب وسيعرض أي معلومات متاحة، مثل اسم المتصل أو اسم الشركة المرتبطة بالرقم.

أهم ما تقدمه ميزة «Lookup» الجديدة

تعتبر ميزة «Lookup» إضافة قوية لمستخدمي هواتف Pixel، حيث تتيح لهم البحث عن الأرقام غير المعروفة مباشرة من سجل الاتصال، هذه الميزة تلغي الحاجة إلى نسخ الرقم ولصقه في محرك بحث جوجل أو إدخاله في تطبيقات أخرى مخصصة لهذا الغرض مثل «تروكولر».

تحسين تجربة المستخدم

تهدف جوجل من خلال هذه الميزة إلى تحسين تجربة المستخدم وتوفير وقتهم وجهدهم، بفضل ميزة «Lookup»، يمكن للمستخدمين الآن الحصول على معلومات حول الأرقام غير المعروفة بلمسة واحدة فقط، دون الحاجة إلى استخدام أي أداة إضافية، سواء كان المستخدم هو من اتصل بالرقم أو استقبل مكالمة منه، توفر الميزة طريقة سهلة وسريعة للتعرف على هوية المتصل.

التقنية المتقدمة

تعتمد ميزة «Lookup» على تقنية متقدمة لربط الأرقام غير المعروفة بالمعلومات المتاحة على الويب، هذه التقنية تعزز من قدرة الهاتف على توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الأرقام، مما يجعل من السهل التعرف على المتصلين غير المعروفين وتجنب المكالمات غير المرغوب فيها.