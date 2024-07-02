صاروخ 🚀 جديد من أبو.. مواصفات وسعر هاتف Oppo Reno 12.. موبايل خرافي بإمكانيات جبارة

أطلقت أبوو مفاجأة كبيرة بإطلاقها أحدث إصداراتها وهو هاتف Oppo Reno 12 تلك النسخة الجديدة التي أطلقتها أوبو في سلسلة هواتفها رينو 12 بمعالج Dimensity مع مساحة تخزين كبيرة تصل إلى 512 جيجا بايت 16جيجا رام مع شاشة حجمها 6.7 بوصة وبطارية يصل حجمها إلى 5000 مللي أمبير، لذا سوف نأخذكم معنا اليوم للتعرف أكثر على مواصفات هاتف أوبو الجديد في السطور القادمة فتابعونا.

مواصفات هاتف Oppo Reno 12

يتميز هاتف أبو رينو الجديد بتصميمه الأنسيابي الخفيف ويتوافر الهاتف بثلاث ألوان وهما اللون البنفسجي، واللون الفضي واللون الذهبي.

الشاشة في الهاتف مميزة حيث أنها تأتي بجودة 1.5K بالإضافة إلى أنها من نوع OLED بحجم 6.7 إنش.

الكاميرا في الهاتف عالية الدقة حيث أنها تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل وذلك للكاميرا الأمامية.

والكاميرا الخلفية هي عبارة عن ثلاث كاميرات الأولى والثانية بدقة 50 ميجا بكسل والثالثة بدقة 8 ميجا بكسل.

يأتي الهاتف بخاصية الحماية من الصدمات حيث أنه يحاط بفريم من الألومنيوم.

يدعم الهاتف الأتصال بشريحتين اتصال 5G ولا يدعم خاصية تركيب كارت الميموري.

يتوفر الهاتف بأكثر من مساحة تخزينية حيث تتواجد نسخة 128 جيجا ونسخة اخري 256 جيجا، واخيرا النسخة الثالثة 512 جيجا.

المعالج الخاص بالهاتف ثماني النواة من نوع Dimensity، مع دقة تصنيع تصل إلى 4 نانو.

البطارية الخاصة بالهاتف تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع قوة شحن 80 واط.

مميزات هاتف oppo Reno 12

استطاعت شركة أوبو أن تحقق في هاتفها الجديد مجموعة من المزايا التي جعلت من الهاتف واحد من الهواتف الأكثر تميزا ومن مزايا الهاتف الجديد من أوبو ما يلي:

الهاتف يأتي بخاصية مقاومة الغبار والماء بدرجة تصل الى Ip65.

يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة الخارجية بتركيب كارت ميموري.

الهاتف يدعم خاصية الشحن السريع بقوه تصل الى 80 واط.

المعالج الخاص بالهاتف قوي جدا مما يضمن أداء سريع للجهاز.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة عالية جدا 32 ميجا بيكسل لضمان جودة تصوير الفيديوهات والصور السيلفي.

سعر أبو رينو 12 لنسخة 8GB + 128GB

تعتبر النسخة الجديدة من هاتف أوبو ذات سعر متوسط بالنسبة للإمكانيات الجبارة التي جاءت في الهاتف حيث سعر الهاتف في الأسواق العربية كالتالي: