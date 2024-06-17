“كشوفات الوجبة 7” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بغداد وعموم المحافظات عبر وزارة العمل ومنصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق أن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة ستنزل في وقت قريب جدًا وذلك بعدما تسأل عدد كبير من المواطنين عن موعد نزول الكشوفات الخاصة بأسماء المشمولين، كما أعلنت الوزارة أن على المواطنين المستحقين والذين تنطبق عليهم الشروط أن يستعلموا عن الأسماء من خلال منصة مظلتي أو موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

أعلنت الوزارة أنه لم يتبق وقت كبير على الإعلان عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 “للوجبة السابعة”، وقالت أن سيتم الإعلان عن الأسماء بشكل إلكتروني وذلك بعد الانتهاء من مراجعة أسماء المتقدمين على تلك الوجبة وبعد توفير التخصيص لتلك الوجبة من جانب وزارة المالية العراقية، ويمكنك البحث عن اسمك من خلال الخطوات التالية:-

ادخل على الموقع الرسمي لـ “ منصة مظلتي “.

“. أو من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

. سجل الدخول من خلال “اسم المستخدم وكلمة المرور”.

بعد ذلك اختار “الحماية الاجتماعية”.

حدد رقم الوجبة التي تريد معرفة الأسماء المشمولة فيها.

حدد المحافظة التي تعيش فيها.

اكتب البيانات المطلوبة وتأكد من أنها مكتوبة بشكل صحيح ودقيق.

اضغط على كلمة “استعلام”.

تنزل الكشوفات في ملفات PDF، فيمكنك تنزيل الملف على جهازك وبعدها ابحث عن اسمك.

ما هي شروط الرعاية الاجتماعية بالعراق؟

وضعت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية مجموعة من الشروط التي يلزم أن تتوافر بشكل كامل في المواطن الذي يريد التقديم للحصول على الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط تم وضعها بحيث تتمكن الوزارة من إيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وفيما يلي هذه الشروط: