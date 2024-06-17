ما هي شروط منفعة دخل الأسرة وخطوات التسجيل الجديدة 2024 والمستندات المطلوبة

برنامج “منفعة دعم دخل الأسر” يقدم دعمًا ماليًا شهريًا للأسر الأقل دخلاً والأقل فرصًا على الكسب، يتم تحديد استحقاق هذا الدعم وفقًا لمستوى دخل الأسرة وقدرتها على الكسب، ترتبط قيمة الدعم المستهدفة بعدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي للأسرة، يهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المستحقة وتوفير الدعم الضروري لهم، إن تقديم دعم مالي شهري يمكن أن يلعب دورًا هامًا في تخفيف العبء المالي عن هذه الأسر وتمكينهم من تحقيق استقرار مالي أفضل.

شروط منفعة دخل الأسرة

لكي تتمكن من الحصول على منفعة دخل الأسرة يجب أن يتوفر لديك الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم عماني الجنسية. يجب كذلك أن يكون المتقدم مقيمًا بعمان. يجب أن يكون المتقدم له دخل محدود أو لا يمتلك دخل شهري ثابت. إذا كانت المتقدمة امرأة أرملة غير عمانية وكان زوجها الراحل عماني، فإنها مؤهلة للحصول على دعم الأسرة إذا كانت تقيم في أراضي عمانية.

خطوات التسجيل في منفعة دخل الأسرة

يمكن التسجيل في برنامج دعم الدخل الأسري من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الحماية الاجتماعية، يوفر الموقع الاطلاع على شروط وأنواع المنافع المقدمة من الحكومة، بالإضافة إلى إمكانية التقديم لهذه المنافع والاستعلام عنها، يرجى اتباع الخطوات الموجودة على الموقع لإتمام عملية التسجيل في البرنامج، والتي تشتمل على التالي:

الولوج إلى موقع الصندوق الاجتماعي. في أعلى الصفحة الرئيسية، انقر فوق كلمة “التسجيل”. تأكد من إنشاء حساب بنكي وتوافر جميع المستندات المطلوبة. ابدأ بملء نموذج تقديم الطلب على الموقع بكل البيانات الشخصية. قم بإرفاق المستندات المطلوبة. تحقق من دقة جميع المعلومات التي قدمتها. اضغط على تقديم الطلب.

سيتم فحص طلبك والاتصال بك من قبل الصندوق لاستكمال الخطوات اللازمة لصرف المساعدة الشهرية.