الأستلام بعد العيد.. الحصول على شقة جاهزة كاملة التشطيب بالتقسيط من الإسكان

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة بمشروع “Valley Towers” في مدينة حدائق أكتوبر، يتيح هذا الطرح للأفراد فرصة الحصول على شقق كاملة التشطيب بالتقسيط، مما يسهم في تلبية احتياجات العديد من الأسر المصرية.

شقق كاملة التشطيب بالتقسيط

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الوزارة ستطرح 984 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفوري في مشروع “Valley Towers” بمدينة حدائق أكتوبر، تتراوح مساحات هذه الوحدات بين 95 متر مربع و100 متر مربع، مما يوفر خيارات متنوعة تناسب مختلف احتياجات الأسر.

شروط الطرح وأسلوب الحجز

ستكون شروط الطرح وأسلوب الحجز، بالإضافة إلى المواقع ومساحات الوحدات، والأسعار وأسلوب السداد، متاحة على موقع برنامج “مسكن”، محور الوحدات، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، سيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في وقت لاحق.

خطوات الحصول على شقة جاهزة بالتقسيط

يمكن للأفراد الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالوحدات المطروحة من خلال موقع برنامج “مسكن” على الإنترنت. تتضمن كراسة الشروط جميع المعلومات المتعلقة بالشروط والأحكام الخاصة بالحجز، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد. يمكن تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني ابتداء من 30 يونيو 2024. يجب متابعة حالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال التواصل مع الجهات المعنية. سيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية لاحقا، حيث يتم اختيار المستفيدين بطريقة شفافة وعادلة.

مزايا مشروع الشقق الجاهزة بالتقسيط

يوفر مشروع “Valley Towers” وحدات سكنية بمواصفات متميزة وبأسعار تنافسية، مع إمكانية التقسيط المريح، مما يجعلها خيار مثالي للأسر التي تبحث عن سكن ملائم ومريح، كما أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي في مدينة حدائق أكتوبر، مما يوفر للمقيمين سهولة الوصول إلى كافة الخدمات والمرافق الضرورية.