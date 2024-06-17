“اشترك واكسب مليون العيد الخميس”.. أرقام مسابقة الحلم المباشرة والحصول على الجوائز المالية الكُبرى

مسابقة الحلم من أكثر المسابقات التي يمكنك الحصول على الجوائز المالية الكُبرى، خاصة وأن ذلك مع قدوم السحب الجديد الموافق الخميس المقبل 20 من شهر يونيو 2024، حتى أن الجميع يبحث بشكل مستمر عن الأرقام المخصصة لكل دولة عربية، بالإضافة إلى أن المسابقة توفر العديد من السحوبات التي تصل فيها الجوائر لمليون دولار أمريكي، عقب إرسال رسالة كلمة حلم أو ” Dream”، وفقًا لما نكشفه لكم في مقال اليوم.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم موسم جديد

حتى يمكنك القبول في مسابقة الحلم، والدخول إلى السحوبات الكبيرة والصغيرة التي توفرها المسابقة أمام جميع المتسابقين الراغبين في الحصول على السحب أمام كافة الأشخاص من كافة الدول العربية السعودية، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-

في البداية يتم البحث عن الرقم المخصص لكل بلد عربية.

ليتم إرسال كلمة “حلم” او ” Dream” في رسالة نصية.

كذلك يمكنك الانتظار فترة من الوقت لحين إرسال بعض الأسئلة في رسائل نصية.

على أن يتم الموافقة على كافة الأحكام والمعايير المفروضة من قبل المسابقة.

الالتزام بالإجابة على كافة الأسئلة التي تعرضها المسابقة.

الدخول إلى المستويات التي يكون بالترتيب.

رقم الإشتراك المباشر في الحلم

وحتى تقوم بالاشتراك في الحلم، والحصول على الجوائز القيمة الكبيرة، ومن بينها التالي:-