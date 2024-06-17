حدث في مثل هذا اليوم وفاة الشعراوي!! اليوم 17 يونيو الذكرى 26 لوفاة إمام الدعاة الشيخ الشعراوي

الشيخ محمد متولي الشعراوي، أحد أبرز علماء الدين الإسلامي في القرن العشرين، اشتهر بتفسيره للقرآن الكريم بأسلوب سهل وبسيط يصل إلى كافة طبقات المجتمع، وُلد الشعراوي في 15 أبريل 1911 بقرية دقادوس في محافظة الدقهلية بمصر، واليوم تحل الذكرى 26 لوفاته، حيث توفي الشيخ الشعراوي في 17 يونيو 1998.

الشيخ الشعراوي – حياته المبكرة وتعليمه

بدأ الشعراوي حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وأتم حفظه كاملاً قبل بلوغه العاشرة، ثم انتقل الشيخ الشعراوي للدراسة في معهد الزقازيق الديني، وأظهر تفوقًا في العلوم الشرعية والأدبية، كما تابع دراسته في الأزهر الشريف، حيث حصل على الشهادة العالمية، ثم بدأ تدريسه في المعاهد الأزهرية.

الشيخ الشعراوي – مسيرته المهنية والدعوية

عمل الشيخ الشعراوي مدرسًا ثم أستاذًا للغة العربية والشريعة، وتنقل في مهام تعليمية ودعوية عدة، كما كان له حضور مميز في الإذاعة والتلفزيون، حيث قدَّم برامج دينية تهدف إلى توضيح وتبسيط تعاليم الإسلام، وهي وصلت للعالمية حيث كان يتابعه ملايين المسلمين من جميع أنحاء الكرة الأرضية.

الشيخ الشعراوي – تفسيره للقرآن الكريم

كما يُعتبر برنامج “خواطر الشعراوي” من أشهر برامجه، حيث كان يفسر القرآن الكريم بأسلوب يُراعي فيه اختلاف مستويات الفهم بين الناس، حيث اعتمد الشيخ الشعراوي في تفسيره على لغة بسيطة، قصص مؤثرة، وأمثلة من الواقع، مما جعله قريبًا من قلوب الملايين.

الشيخ الشعراوي – إنجازاته ومؤلفاته

ترك الشيخ الشعراوي وراءه عددًا كبيرًا من المؤلفات، منها كتب تفسير القرآن الكريم، أحاديث نبوية، وفكر إسلامي، كما شارك في العديد من المؤتمرات الإسلامية الدولية، وأسهم في نشر الدعوة الإسلامية في مختلف أنحاء العالم.

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