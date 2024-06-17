“وزارة التربية” pdf نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 العراق مركزي

مرحلة الثالث متوسط من أكثر المراحل الدراسية التي تشغل بال العديد من الطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية، خاصة وأن الجميع في حالة انتظار كبيرة لإعلان النتائج التي باتت هي الشغل الشاغل لمئات الطلبة، حتى أن وزارة التربية العراقية تولي اهتمام كبير بهذه المرحلة، والعمل على رفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية وموقع نتيجة نت الإلكتروني، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

مراجعة أوراق امتحانات الثالث متوسط

مازالت عمليات المراجعة والتصحيح مستمرة حول أوراق امتحانات الثالث متوسط الدور الأول، حتى تم إكتمال ما يُقارب من 90%، فضلاً عن أن وزارة التربية العراقية شددت على كافة المديريات المتواجدة على مستوى الدولة، لكي يتم العمل على رفع الكشوفات الخاصة بالنتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى فتح باب اعتراضات النتائج سيتم فتحه مباشرة أمام الطلاب الراغبين في تحسين درجاتهم.

خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الأول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط دور أول، وفقًا للأتي:-