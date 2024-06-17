“موضوع هام جدا”.. منصة سند تقدم مبلغ مالي لتيسير الزواج المتعثرين وكيفية التقديم للدعم

اعلن الأمير محمد بن سلمان عن برنامج (سند للزواج)، والذي يعمل على تقديم دعم مادي غير مسترد وقيمته 20 ألف ريال سعودي، ويمكن التقديم على هذا الدعم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة، ويصرف لمرة واحدة فقط للزواج الأول وفق متطلبات معينة، كما يشمل البرنامج دعم للمطلقات والأرامل، حيث يمكن المواطنين والمواطنات من الحصول على مساعدة مالية لتلبية متطلبات الحياة.

كيفية التقديم في الدعم

للتقديم على برنامج (سند للزواج)، والحصول على دعم بقيمة 20 ألف ريال، يجب اتباع الخطوات اللازمة للتسجيل في البرنامج، ويتم التقديم بشكل إلكتروني عبر البوابة المخصصة لهذا الغرض، وتأتي الخطوات كالأتي:

المرور إلى منصة سند الإلكترونية.

ثم الضغط على خانة إنشاء حساب عبر بوابة نفاذ.

وبعد ذلك تسجيل الحساب بإدخال البيانات الشخصية ورقم الجوال.

بعد إدخال البيانات، يجب الضغط على (التالي).

ثم بعد ذلك ستتسلم رمز التفعيل على الهاتف المسجل وإدخاله لتأكيد التسجيل.

ثم عليك اختيار دورة الوعي المالي وإكمال الاختبار المخصص لها كشرط أساسي للتقديم.

ثم الدخول إلى تقديم طلب جديد وإرفاق الحساب البنكي.

ثم الموافقة على الشروط وإكمال بيانات التقديم بالضغط على (تقديم الطلب).

متابعة الطلب حتى الموافقة النهائية عليه.

بكم يقدر مبلغ السند

حدد برنامج (سند محمد بن سلمان)، دعم مادي غير مسترد بقيمة 20 ألف ريال، وذلك من خلال مبادرة سند الزواج التي تهدف إلى حث الشباب على الزواج وبناء الأسر بهدف الاستقرار الأسري والمعيشي، يركز البرنامج على تقديم الدعم الأساسي للمقبلين على الزواج، كما يشمل دعمه ذوي الإعاقات المختلفة، وذوي الاضطرابات، وكبار السن، ومرضى الزهايمر، بالإضافة إلى المطلقات والأرامل.

سند ابن سلمان

برنامج سند محمد بن سلمان يعتبر من البرامج الرائدة في المملكة العربية السعودية لدعم المتزوجين مؤخرا، ويقدم البرنامج دعم مالي غير قابل للاسترداد للأشخاص الذين يحصلون على رواتب تقل عن 4000 ريال سعودي، بهدف مساعدة الأزواج الجدد في التغلب على الأعباء المالية وتحقيق استقرار اقتصادي.