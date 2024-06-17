الشروط والمستندات المطلوبة.. طرح شقق سكنية لمحدودي الدخل في المدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في عدة مدن جديدة، يأتي هذا الطرح في إطار جهود الحكومة لتوفير مساكن ملائمة لشريحة واسعة من المواطنين، وخاصة بعد الانتهاء من تسليم المشروعات السكنية الماضية.

شروط شقق الإسكان 2024

لتقديم طلب لحجز وحدة سكنية ضمن هذا المشروع، يجب على المتقدمين الالتزام بعدة شروط أساسية، تشمل:

يجب أن يبدأ سن المتقدم من 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة. يمكن للأسرة الواحدة الحصول على وحدة سكنية واحدة فقط. يجب أن لا يكون المتقدم قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري في السابق. يجب أن يكون المتقدم غير مستفيد بأي وحدة من وزارة الإسكان أو قطعة أرض، أو يمتلك وحدة أو قطعة أرض بشكل خاص. يجب أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان 2024

لضمان قبول الطلب، يجب على المتقدمين تقديم المستندات التالية:

يجب تقديم صورة من الرقم القومي للزوج والزوجة. تقديم صور شهادات ميلاد الأبناء. تقديم إيصال مرافق حديث (غاز، كهرباء، مياه). تقديم شهادة دخل من جهة العمل أو من محاسب معتمد. صورة من عقد إيجار الوحدة التي يقيم بها المتقدم. تقديم قيد عائلي مميكن. تقديم قسيمة زواج مميكنة. تقديم برنت تأمينات إن وجد.

خطوات التقديم لحجز الوحدات السكنية

للتقديم، يجب على المتقدمين اتباع الخطوات التالية: