“ميزات جبااارة” تحديث واتساب الذهبي الجديد WhatsApp Gold 2024 القديم الاصلي اخر اصدار V11.45 ضــد الحظر

تحديث واتساب الذهبي الجديد بمميزاته الجديدة يبحث عنها الجميع في الوقت الحالي لما فيه من ميزات رائعة وغير موجودة في أي تطبيق أخر، فـ WhatsApp Gold يحتوي على مميزات تجعل استخدامه متميز وأفضل وأسهل فعلى سبيل المثال يمكنك أن تنقل عليه ملفات بحجم كبير، كما يمكنك إخفاء الرؤية وكذلك حالة القراءة، علاوة على القدرة على إضافة رموز تعبيرية أكثر، كما يتوافر فيه العديد من الأدوات التي تجعل استخدامه بسيط وممتع.

تحديث واتساب الذهبي الجديد

يحتوي هذا الإصدار الجديد على عدد من المميزات الرائعة التي تجعل استعمال واتساب الذهبي أبسط وأسهل، حيث يوفر لك هذا الإصدار المميزات التالية:

واتساب جولد الذهبي ضد الحظر.

يمكن فصل الإنترنت عن التطبيق.

من مميزاته أيضًا أنه يمنع حذف النصوص فيمكنك رؤية حتى الرسائل المحذوفة.

تنزيل حالات واتساب بسهولة.

يمكنك أن تزيل أي رموز تعبيرية لا ترغبها.

كما يمكنك تشغيل الرد التلقائي دون وقوع أي مشكلة.

في هذا التحديث تم حل مشكلة تنزيل الثيمات.

يمكنك أن تفعل الوضع الليلي بشكل كامل.

ومن مميزات هذا التحديث أن التسجيلات يتم تشغيلها تلقائيًا.

ميزات أكثر مضافة في الإعدادات فيمكنك أن تلغي خاصية إشعارك بأن صديق لديك غير صورة ملفه الشخصي.

خيار التنظيف، وهو عبارة عن إمكانية مسح الملفات غير الضرورية.

الرسائل الجماعية؛ يمكنك أن ترسل الرسالة إلى 200 شخص وأكثر.

الترجمة؛ يحتوي البرنامج على أداة ترجمة مدمجة وبذلك تتمكن من محادثة أي شخص في العالم بلغته.

قفل المحادثة برقم سري.

استرجاع الرسائل المحذوفة.

مميزات تطبيق واتساب الذهبي الجديد

يمكنك تحديث الواتساب الذهبي الجديد 2024 من دون أن تفقد أي من المحادثات من خلال اتباع الخطوات التالية: