خبر هام وسار.. زيادة مرتبات 250 ألف موظف في يوليو المقبل

أعلنت مصادر حكومية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، يعد لإطلاق حركة ترقيات واسعة في شهر يوليو المقبل، تشمل هذه الحركة أكثر من 250 ألف موظف في الوزارات، المصالح، الأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

تفاصيل حركة الترقيات والزيادات المالية

من المتوقع أن تشمل حركة الترقيات المتوقعة في يوليو المقبل شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة الذين تم تعيينهم قبل سريان أحكام قانون الخدمة المدنية، كما تشمل الموظفين المستوفين لمدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو الحالي، والذين سينتقلون إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).

الزيادات المالية وفقا لموازنة العام المالي 2024-2025

ستتضمن حركة الترقيات زيادة في المرتبات تبدأ من 1 يوليو، حيث يحصل الموظف الذي ينتقل إلى الدرجة الوظيفية العليا على الأجر الوظيفي المقرر لهذه الدرجة مع علاوة ترقية تبلغ 5%، تشمل الحركة كافة العاملين الذين تتوفر فيهم الشروط ولا يوجد لديهم أي مانع من الترقية، وذلك وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

تحسين مستوى الأجور

يأتي هذا الإعلان ضمن استراتيجية لتحسين دخل العاملين بالدولة، شهدت آخر زيادة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في شهر مارس الماضي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحديد الحد الأدنى للأجور بين 6 آلاف و12 ألف و200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.

تأتي حركة الترقيات المقبلة كخطوة مهمة نحو تعزيز مستوى المعيشة للموظفين الحكوميين، ودعم الاستقرار المالي لهم خلال العام المالي الجديد.