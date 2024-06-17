هاتف لا مثيل له.. إليك مواصفات وعيوب هاتف Oppo Reno 12 5G وسعره بالأسواق

هاتف Oppo Reno 12 5G هو أحدث إضافة إلى سلسلة الهواتف الذكية من شركة أوبو، ويأتي بمواصفات متطورة وتصميم أنيق يجذب الأنظار، ويتميز هذا الهاتف بتقنية الجيل الخامس (5G) التي توفر سرعة فائقة في الاتصال بالإنترنت، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق التكنولوجيا ومحبي الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بشاشة كبيرة ذات دقة عالية وكاميرات متعددة تقدم صورًا ومقاطع فيديو بجودة استثنائية، في هذه المقالة، سنستعرض بالتفصيل أبرز مميزات وخصائص هاتف Oppo Reno 12 5G وأهم التقنيات المبتكرة التي يتمتع بها.

مواصفات هاتف Oppo Reno 12 5G

المواصفات التفاصيل المعالج Mediatek Dimensity 8250 ثماني النواة تكنولوجيا 4 نانو التخزين / الرام الذاكرة الداخلية: 512/256 جيجا بايت، الذاكرة العشوائية: 16/12 جيجا رام الكاميرا الكاميرا الأمامية: 50 ميجا بكسل، الكاميرا الخلفية: 50+50+8 ميجا بكسل الشاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080×2412 بكسل، جودتها +FHD، مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass، تدعم تقنية +HDR10، معدل تحديث 120Hz نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة أوبو ColorOs 14.1 البطارية 5000 مللي أمبير وسائل الأمان والحماية يدعم الهاتف مستشعر البصمة مدمج بالشاشة، ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه خاصية OTG يدعم خاصية NFC ومستشعر IR Blaster يدعم منفذ USB يأتي من نوع Type C 2.0 ألوان الهاتف الفضي والخوخي والأسود

عيوب هاتف Oppo Reno 12 5G

– السماعات الخارجية للهاتف ليست ستيريو.

– الهاتف لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

– لا يتوفر في الهاتف دعم للراديو.

– لا يمكن زيادة السعة التخزينية للهاتف بإضافة كارت ذاكرة خارجي MicroSD.

– الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي أو الشحن اللاسلكي العكسي.

سعر هاتف Oppo Reno 12 5G

– سعر الهاتف في السوق العالمي يبلغ حوالي 375 دولار للنسخة التي تأتي بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا رام.

– النسخة التي تأتي بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 16 جيجا رام تُقدر بحوالي 415 دولار.

– أما النسخة التي تأتي بسعة 512 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 16 جيجا رام، فسعرها حوالي 440 دولار.