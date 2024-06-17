يلا مستني إيه شوف ماشا والدب عملوا إيه في العيد!! نزل تردد قناة كراميش الجديد 2024

تُعد قناة كراميش واحدة من القنوات الفضائية العربية الرائدة الموجهة للأطفال، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي متنوع للأطفال في العالم العربي، حيث تتضمن برامجها قصصاً مصورة، برامج تعليمية، ألعاباً تفاعلية، مسابقات، وعروضاً موسيقية تهدف إلى إمتاع الأطفال وتعزيز تعلمهم وتنمية مهاراتهم.

خطوات ضبط وتنزيل قناة كراميش

لتنزيل قناة كراميش على جهاز التلفاز، يمكن اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الجهاز وانتقل إلى إعدادات البحث أو القنوات.

اختر خيار البحث اليدوي عن القنوات الجديدة.

أدخل الإعدادات التالية:

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

ابدأ البحث وانتظر حتى ينتهي.

ستظهر قناة كراميش في قائمة القنوات المتاحة، قم بتثبيتها.

بعد التثبيت، يمكنك الانتقال إلى القناة ومشاهدة محتواها.

بعد ضبط التردد وتثبيت القناة، يمكن للأطفال الاستمتاع بالمحتوى المتنوع الذي تقدمه قناة كراميش على مدار الساعة.

قناة كراميش: محتوى ممتع وآمن للأطفال

تعتبر قناة كراميش مصدراً آمناً وممتعاً للأطفال، حيث تقدم محتوى يتناسب مع أعمارهم ويتوافق مع القيم والمبادئ التي يرغب الأهل في ترسيخها في أبنائهم.

أبرز برامج ومحتوى قناة كراميش

تتضمن قناة كراميش مجموعة متنوعة من البرامج مثل:

قصص مصورة: تهدف إلى تعليم الأطفال قيمًا إيجابية ومفاهيم أساسية كالصداقة والعائلة والمحبة.

برامج تعليمية: تساهم في اكتساب الأطفال المعرفة في مجالات متعددة مثل الرياضيات، العلوم، واللغة العربية.

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