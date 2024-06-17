هاتف جبااار|.. إليك مواصفات وعيوب هاتف Realme Narzo N63 وسعره بالأسواق

هاتف Realme Narzo N63 هو أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف Realme، مصمم لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن أداء قوي وتصميم عصري بسعر معقول، ويأتي الهاتف مزودًا بمواصفات تقنية متقدمة، تشمل معالجًا قويًا، وكاميرات متعددة ذات دقة عالية، وشاشة كبيرة بجودة عرض ممتازة. كما يتميز ببطارية طويلة العمر، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي الألعاب وتصفح الإنترنت والاستخدام اليومي. يجمع Realme Narzo N63 بين الأداء المتميز والتصميم الأنيق، مما يجعله منافسًا قويًا في فئة الهواتف المتوسطة.

مواصفات هاتف Realme Narzo N63

الميزة التفاصيل وسائل الأمان والحماية يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور ويدعم خاصية ال Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه خاصية OTG يدعم الشحن السريع يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 45 واط منفذ الUSB يأتي من نوع Type C 2.0 ألوان الهاتف الأزرق والبنفسجي

عيوب هاتف Realme Narzo N63

الهاتف لا يدعم تصوير الفيديو بجودة 4K. بالإضافة إلى ذلك، السماعات الخارجية ليست من نوع ستريو، الهاتف لا يدعم تقنية NFC، كما لا يدعم الشحن السلكي العكسي، الشحن اللاسلكي، أو الشحن اللاسلكي العكسي.

سعر هاتف Realme Narzo N63

سعر الهاتف في السوق العالمي يبلغ حوالي 102 دولار للنسخة التي تأتي بذاكرة داخلية سعة 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام.

أما النسخة التي تحتوي على ذاكرة داخلية سعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام فيبلغ سعرها حوالي 108 دولار.