بزيادة جديدة.. وزارة التضامن الاجتماعي تعلن عن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2024

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين لشهر يوليو 2024، حيث ستبدأ عملية الصرف منتصف الشهر المقبل، حيث يستفيد من هذا البرنامج أكثر من 5.2 مليون أسرة، وفقًا لما أعلنته الوزارة.

زيادة جديدة في معاش تكافل وكرامة

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، من خلال زيادة المعاشات المقدمة لهم، تهدف هذه الزيادة إلى دعم الأسر في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين أوضاعهم المعيشية.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يتمكن المستفيدون من صرف معاشاتهم من عدة أماكن مختلفة لتسهيل عملية الصرف وتوفير الوقت والجهد، تشمل أماكن الصرف:

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

لتسهيل عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، يجب على المستفيدين اتباع ثلاث خطوات بسيطة:

أولا يجب على المواطنة المستحقة لمعاش تكافل وكرامة، زيارة بوابة الاستعلام والشكاوى الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. يجب عليها إدخال رقم البطاقة القومية في الحقل المخصص لذلك كي يتم الأستعلام بشكل صحيح.

من خلال هذه الخطوات، يمكن للمستفيدين معرفة مواعيد صرف المعاشات وقيمة الزيادة الجديدة التي ستصرف لهم في شهر يوليو 2024.

تأتي هذه الخطوة من وزارة التضامن الاجتماعي في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المستحقين وتحسين جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجًا في مصر.