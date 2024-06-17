“قدم حالا”.. خطوات التقديم على مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 والشروط المطلوبة

في ظل سعي الحكومة الجزائرية للحد من نسبة البطالة المتواجدة في البلاد قامت المديرية العامة للجمارك بالإعلان عن فتح باب القبول في الوظائف في بعض من الوظائف المتاحة للمواطنين الذين يرغبون في العمل في الجمارك الجزائرية، ومن أجل عيش حياة كريمة للمواطن وخاصة فئة الشباب الذين يبحثون على أي فرصة عمل لبدء حياة أسرية، ونوضح في سياق تقريرنا التالي التفاصيل الخاصة بمسابقة الجمارك 2024 في الجزائر.

التقديم على مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

قامت المديرية العامة للجمارك في الجزائر بالإعلان عن فتح باب التقديم للوظائف في الجمارك الجزائرية وعن طريق بعض الخطوات والشروط التي لابد من إتباعها في الراغبين للحصول على تلك الوظيفة، كما وضحت المديرية العامة في الجزائر بأن التقديم من مسابقة الجمارك سوف يكون عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالجمارك الجزائرية وعن طريق بعض الخطوات وهي:

الخطوة الأولى: ينبغي على المواطن الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالمديرية العامة للجمارك.

الخطوة الثانية: إختيار مسابقة الجمارك من القائمة الرئيسية المتاحة.

الخطوة الثالثة: ينبغي على المواطن تعبئة الاستمارة المرفقة بالبيانات الخاصة به مثل الإسم كاملا ورقم الهوية الوطنية بالإضافة إلى رقم الهاتف الجوال، مع التأكد من صحة جميع البيانات وطباعة إلاستمارة والاحتفاظ بها.

الخطوة الرابعة: لابد من دفع كافة الرسوم المحددة من قبل الجهات المختصة بعد ذلك يقوم المواطن بالذهاب إلى المديرية العامة للجمارك وتقديم إلاستمارة التي تم ملؤها سابقا.

موعد التقديم على مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

قامت المديرية العامة للجمارك الجزائرية بالإعلان عن التفاصيل الخاصة بموعد التقديم على مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 بأنه ستكون مدة التقديم 15 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي من قبل المديرية العامة للجمارك في الجزائر.