الآن وعبر منصة أبشر!! خطوات إصدار تصاريح السفر لجميع أفراد الأسرة الأقل من 21 عامًا

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن الخطوات والإجراءات اللازمة لإصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، حيث يمكن تنفيذ هذه العملية بسهولة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، والتي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين.

خطوات إصدار تصاريح السفر عبر أبشر

للراغبين في إصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة دون 21 عامًا، تتطلب العملية موافقة ولي الأمر، باستثناء المتزوجين (ذكورًا وإناثًا)، والمبتعثين، والموظفين المشاركين في مهام رسمية، كما يمكن اتباع الخطوات التالية لإصدار التصريح:

الدخول إلى منصة أبشر: ابدأ بتسجيل الدخول إلى حسابك على منصة أبشر عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق المحمول.

اختيار “الخدمات الإلكترونية”: من القائمة الرئيسية، اختر “الخدمات الإلكترونية”، ثم انتقل إلى “تصاريح السفر”.

تحديد نوع التصريح: اختر إصدار تصاريح السفر باستخدام جواز السفر أو الهوية الوطنية لدول الخليج العربي.

اختيار اسم المصرح له: حدد اسم الفرد الذي ترغب في إصدار التصريح له، ثم قم بتحديد نوع التصريح ومدته.

تأكيد الطلب: تحقق من جميع المعلومات المدخلة، ثم اضغط على زر التأكيد.

طباعة التصريح: بعد تأكيد إصدار التصريح، ستظهر رسالة تؤكد نجاح العملية. يمكنك طباعة التصريح لاستخدامه عند الحاجة.

تعرف على إجراءات استخراج تصريح السفر للأولاد أقل من 21 عامًا

لإكمال عملية استخراج تصريح السفر، يجب تقديم الوثائق التالية:

الهوية الوطنية الأصلية وصورة منها: تأكد من إحضار الهوية الوطنية الأصلية وصورة منها.

جواز السفر أو الهوية الوطنية للمصرح له أو سجل الأسرة: تقديم جواز السفر أو الهوية الوطنية للفرد الذي سيتم إصدار التصريح له، أو سجل الأسرة.

تعبئة نموذج طلب التصريح: قم بتعبئة نموذج طلب التصريح بجميع المعلومات المطلوبة بدقة.

ما هي شروط السفر للأولاد البالغين من 18 حتى 21 عامًا؟

يجب على الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا الحصول على موافقة أحد الأبوين أو من يفوضه النظام للسفر، في حالة وفاة الأبوين، يجب أن يكون الإذن من أحد الإخوة الذين بلغوا 21 عامًا بموجب صك حصر الورثة، ويستثنى من هذه الشروط:

المتزوجون: لا يحتاج المتزوجون إلى موافقة ولي الأمر.

المبتعثون للدراسة في الخارج: يجب تقديم ما يثبت ابتعاثهم من وزارة التعليم.

الموظفون المشاركون في مهام رسمية: يجب تقديم خطاب رسمي من جهة العمل يثبت المهمة الرسمية.

الشروط الخاصة باستخراج تصاريح السفر للأولاد دون 18 عامًا

يجب على الأولاد الذين هم دون سن 18 عامًا الحصول على موافقة الأبوين للسفر، أو يمكن تفويض أحد الأبوين الآخر، أو من يفوضه النظام.

ملاحظات مهمة لجميع المسافرين

صلاحية جواز السفر: تأكد من أن جواز السفر صالح لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر عند السفر إلى الدول العربية، وستة أشهر عند السفر إلى الدول الأخرى.

حق الحاضن أو الحاضنة: يحق للحاضن أو الحاضنة من الجنسية السعودية إصدار جواز السفر والسفر بالمحضون أو التصريح له.

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