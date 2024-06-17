“www yemenexam com النتائج” نتائج الصف التاسع 2024 اليمن بالاسم ورقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم

بحث مكثف من جانب الطلاب وأولياء الأمور حول نتائج الصف التاسع 2024 اليمن من خلال الاسم ورقم الجلوس، حيث ينتظر الطلاب والطالبات ظهور النتيجة بفارغ الصبر لأنها محطة مهمة جدًا في رحلة التعليم وذلك منذ أن انتهت امتحانات الدور الأول في هذا العام 2024، وفي هذا المقال سنعرفك كيف تستعلم عن النتائج والموعد المتوقع لظهور تلك النتائج للطلاب.

نتائج الصف التاسع 2024 اليمن

أكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن نتائج الصف التاسع 2024 اليمن ستكون متاحه أمام جميع الطلبة والطالبات بمجرد انتهاء المعلمين من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وأكدت على أنه سيتم الإعلان عن ظهور النتائج من خلال الصفحات الرسمية للوزارة وذلك حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج بعد عيد الأضحى مباشرة، وعلى أية حال بعدما يتم الإعلان عن ظهور النتائج ستتمكن من معرفة نتيجتك من خلال الدخول على الموقع الرسمي للإدارة العامة للاختبارات التابع لوزارة التعليم اليمنية.

رابط نتائج التاسع اليمن 2024

صرحت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن قرب الإعلان عن النتائج، حيث انتهى الطلاب من أداء اختبارات الدور الأول يوم 12 مايو الماضي، وقالت الوزارة أن بمجرد ظهور النتيجة سيتم إدراج إشعار آخر على موقع الوزارة، وفيما يلي طريقة وخطوات الاستعلام بمجرد صدور البيان الرسمي من الوزارة: