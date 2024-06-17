“نزلها واستمتع في العيد”.. نزل تردد قناة المشاكسين توم وجيري الجديد 2024 وأضحك من قلبك

تعتبر قناة توم وجيري من أكثر القنوات الفضائية المُحببة لملايين المتابعين في الوطن العربي، وعملت على ترسيخ قاعدة جماهيرية كبيرة عبر تقديمها إلى محتوى مميز وملائم لملايين الأشخاص سواء من الصغار أو الكبار، ويمكنك العمل على تنزيل القناة بجودة عالية وإشارة قوية لا تُقارن مع أي قناة فضائية أخرى، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 بجودة هائلة

أصبح بإمكانك القيام باستقبال التردد الجديد لقناة توم وجيري، لمشاهدة العديد من البرامج والأفلام الكرتونية المميزة التي يتم تقديمها بجودة عالية، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي جديد فهو النايل سات.

التردد الجديد فهو 12149.

استقطاب القناة الجديد يكون أفقي.

معامل الترميز قناة توم وجيري الجديد يكون 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ فهو 5/6.

نزل تردد توم وجيري 2024 بجودة هائلة

على أن يمكن القيام بتنزيل التردد الجديد لقناة توم وجيري بجودة هائلة وبإشارة قوية لا تُقارن مع أي قناة فضائية أخرى، ويمكنك استقبالها بكل سهولة، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11315.

استقطاب القناة الخاص بتوم وجيري يكون أفقي.

معدل الترميز لقناة توم وجيري فهو 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ للقناة يكون 5/6.

خطوات تنزيل التردد الجديد لتوم وجيري 2024

هناك بعض الخطوات الهامة حتى تتمكن من استقبال التردد الجديد لتوم وجيري بجودة هائلة وإشارة قوية، كالتالي:-