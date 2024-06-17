تنزيل واتس اب الذهبي النسخة المطورة والمعدلة 2024 وما هي مميزاته الخطيره

تطبيق واتس اب هو تطبيق مراسلة لا يمكن الاستغناء عنه في حياتنا اليومية، يستخدمه الملايين من الناس ويعتبرون الواتس أب هو بمثابة بيتهم الثاني، وذلك لما اه من أهمية كبيرة ومميزات عالمية، لذلك يبحث الكثير من مستخدمي تطبيق واتس اب عن أفضل النسخ والتطورات للتطبيق، واتساب الذهبي هو نسخة مطورة على أعلى مستوى ويوجد علبه الإضافات الجديدة التي يبحث عنها الاشخاص، فهو من أفضل النسخ الموجودة حالياً، والاستمتاع بكل الإضافات الجديدة قم بتحميل التطبيق بكل سهولة، وخلال هذا المقال سنوضح لكم طريقة تحميل واتس اب الذهبي.

تنزيل الواتس أب الذهبي 2024

واتس اب الذهبي يحتوي على الكثير من الإمكانيات التي لم تكن موجودة في واتس آب الأصلي، حيث أن واتس آب الذهبي له العديد من المميزات ومنها:

القدرة على نقل ملفات بحجم أكبر من الواتس اب الأصلي، ويمكن تغيير الكثير من الاعدادات مثل إعدادات الخصوصية وتغيير سمات البرنامج وإنشاء الكثير من الرموز التعبيرية على نطاق أوسع.

واتس آب الذهبي أصبح مطور ليكون ضد الحظر.

تم استخدام أحدث الإصدارات لأنه يقوم بتمديد الحالة تلقائياً لمدة تزيد عن 30 ثانية.

الواتس آب الذهبي يفصل عن الانترنت.

ويمكن تحميل واتس اب الذهبي عن طريق الدخول على الموقع الرسمي للتطبيق سوف تجدون روابط لتحميل أحدث الإصدارات منه، فيمكنك الضغط على زر التحميل وتنزيل الملف الخاص بالبرنامج وتثبيته.

كيف يمكن تحميل واتس اب الذهبي بكل سهولة

لتحميل التطبيق على الهاتف يجب اتباع بعض الخطوات، وهذه الخطوات هي: